Festival Homero Curitiba 2025 apresenta oito artistas paranaenses

O Teatro José Maria Santos, em Curitiba, será palco do Festival Homero Curitiba 2025, que acontecerá de 14 a 24 de agosto. O evento promete trazer ao público uma série de oito espetáculos encenados pela Cia Iliadahomero de Teatro, a única companhia brasileira dedicada a apresentar a obra de Homero de forma integral.

A programação do festival se estende por duas semanas, com apresentações de quinta a sábado, sempre às 20h, e aos domingos, às 19h.

A Cia Iliadahomero possui uma trajetória de mais de 25 anos, destacando-se por suas performances teatrais baseadas na obra de Homero, que incluem a "Ilíada" e a "Odisseia". A companhia realiza as apresentações com base na primeira tradução completa dessas obras para o português, feita por Manoel Odorico Mendes, sem cortes ou edições.

Os espetáculos terão a participação de oito atores e atrizes paranaenses, que interpretarão diferentes cantos das obras de Homero. Entre os artistas, está Lourinelson Vladmir, que recentemente atuou no filme "Ainda Estou Aqui", que foi premiado no Oscar 2025. A abertura do festival contará com a apresentação da atriz Maurren Miranda, que atualmente reside no Rio de Janeiro.

Programação do Festival:

Primeira Semana:

Canto 12 da "Ilíada" – com Maureen Miranda e o músico Neco Yaros

Canto 16 da "Odisseia" – com Raquel Rizzo

Canto 5 da "Odisseia" – com Fernando Marés

Canto 1 da "Ilíada" – com Jonatas Medeiros e narração de Fernando Marés

Segunda Semana:

Canto 13 da "Odisseia" – com Pedro Inoue

Canto 18 da "Ilíada" – com Letícia Guimarães

Canto 3 da "Ilíada" – com Lourinelson Vladmir

Canto 16 da "Ilíada" – com Richard Rebelo

Todos os espetáculos contarão com iluminação de Beto Bruel, cenografia de Fernando Marés e direção de Octavio Camargo.

Serviço:

Festival Homero Curitiba 2025

Local: Teatro José Maria Santos – Curitiba (PR)

Data: 14 a 24 de agosto – Quinta a Sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Ingressos: Disponíveis através do Disk Ingressos.

O festival é uma oportunidade para os amantes do teatro e da literatura clássica apreciaram a genialidade das obras de Homero de uma forma inédita e envolvente.