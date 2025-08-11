Custo de manutenção do Honda HR-V 2026: seguro e revisões

O Honda HR-V 2026 já chegou nas concessionárias e está disponível em quatro versões, com preços que variam de R$ 163.200,00 a R$ 209.900,00. Este SUV compacto vem com um visual renovado e uma série de novos itens, mas os motores seguem os mesmos de antes: você pode escolher entre um motor 1.5 aspirado, que entrega 126 cavalos, ou um 1.5 turbo, que vai até 177 cavalos.

Para quem ama dirigir, o câmbio CVT que simula sete marchas proporciona uma experiência bem interessante. As versões turbo, em especial, são animadoras, acelerando de 0 a 100 km/h em apenas 8,5 segundos. Mesmo com as novas legislações de emissão, a Honda conseguiu manter a potência e o torque, o que é uma boa notícia para os motoristas mais exigentes.

Até julho de 2025, o HR-V já havia emplacado 36.090 unidades, segundo dados da Fenabrave. Para se ter uma ideia do mercado, o Volkswagen T-Cross se destacou como o SUV mais vendido no período, com mais de 53 mil unidades, seguido de perto pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross.

Falando de seguros, o valor do seguro do HR-V 2026 para a versão básica EX começa em R$ 2.190,31. Já para a versão mais completa, a Touring turbo, o preço pode saltar para cerca de R$ 5.478,21. É bom sempre lembrar que esses valores variam bastante. Por exemplo, um motorista de 38 anos em Fortaleza pode ter um seguro bem diferente de um motorista no Sul do Brasil.

As revisões do Honda HR-V 2026 precisam ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou anualmente — o que acontecer primeiro. Os preços das revisões variam conforme o estado, mas podem ser um fator importante a considerar na hora da compra. A primeira revisão custa R$ 420,50, enquanto a oitava, a mais cara, chega a R$ 1.781,35.

Se você pretende fazer muitas viagens ou pegar estradas em condições mais severas, vale a pena conferir o Manual do Proprietário ou trocar uma ideia com a concessionária, pois isso pode influenciar nos custos futuros. A soma das revisões até 160 mil quilômetros fica em torno de R$ 8.287,72, o que pode ser um bom planejamento financeiro para quem quer ter o carro sempre em dia.

E se você já passou por uma experiência em que um carro bem mantido fez toda a diferença na estrada, sabe o quanto esses cuidados podem valer a pena. O HR-V parece reunir muitos aspectos positivos para quem está no mercado de SUVs, não é mesmo?