GCM faz operação contra ‘rolezinho’ de motociclistas no Distrito Industrial

Na madrugada deste domingo, 10 de agosto de 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a denuncias de um evento chamado “Rolezinho” no Distrito Industrial. O evento estava reunindo jovens que realizavam manobras perigosas com motocicletas, incluindo zig-zag pela pista e atividades na contramão. Os motociclistas também estavam produzindo barulho excessivo com escapamentos adulterados, desrespeitando a Lei do Sossego.

Ao se deslocar para a Avenida Visconde de Mauá, a equipe da GCM encontrou muitos motociclistas, e algumas das motos tinham placas cobertas com sacolas plásticas e adesivos, transitando em alta velocidade. Durante a abordagem, os agentes usaram sinais sonoros e luminosos, mas muitos motociclistas ignoraram os alertas. A perseguição continuou pela Rodovia do Café até a trincheira do bairro Dona Luiza, onde os motociclistas começaram a se dispersar.

Uma das motos, uma Honda CB250F Twister CBS branca, seguia zig-zag e estava sem retrovisores, com a placa encoberta. O condutor decidiu fugir pela Rua Júlia Costa, ignorando a sinalização da Guarda. Ao se aproximar de uma rotatória e desrespeitar um sinal de “pare”, o motociclista acabou colidindo com a lateral da viatura da GCM. Ele perdeu o controle e caiu na calçada, mas, felizmente, não sofreu ferimentos graves. Apenas teve algumas escoriações na mão e na perna, recusando atendimento médico.

Os agentes chamaram a equipe de trânsito para tomar as medidas necessárias. Além disso, foi realizado um teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. O condutor recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado para a 4ª Central Regional de Flagrantes, enquanto a motocicleta foi apreendida e ficou sob a responsabilidade da Polícia Judiciária.