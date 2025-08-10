Toyota Yaris Cross 2026 chega em outubro com quatro versões

O Toyota Yaris Cross 2026 já está quase nos nossos braços, com lançamento previsto para outubro de 2025 aqui no Brasil. O modelo será produzido na fábrica de Sorocaba, em São Paulo, e o que mais empolga é que ele vai assumir o lugar deixado pelo Yaris hatch e sedã. O Yaris Cross promete ir de frente com os gigantes do segmento, como o Volkswagen T-Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta e Jeep Renegade.

Falando nas suas versões, segundo rumores, teremos quatro delas: XR, XRE, XRX, todas com motor 1.5 Flex aspirado. A versão mais top será a XRX Hybrid. A Toyota prometeu que essa versão a combustão terá um motor 1.5 Flex atualizado, que busca entregar mais potência e torque, sempre ligado ao câmbio automático CVT. Vai ser bom ver como ele se comporta ao acelerar nas pistas!

No campo dos híbridos, a configuração adaptada para o Brasil vai manter a tecnologia Flex, usando o mesmo conjunto do modelo tailandês. O motor a combustão é de ciclo Atkinson, e deve entregar mais de 92 cv e 12,4 kgfm de torque. Mas o que realmente impressiona é o motor elétrico, que gera 81 cv e 14,4 kgfm de torque. No total, estima-se que a potência combinada fique em torno de 113 cv, e talvez um pouquinho mais por aqui.

Em suas dimensões, o Yaris Cross tem um tamanho que costuma agradar: são 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,62 m de altura e um entre-eixos de 2,62 m. O porta-malas é bem espaçoso, com 471 litros, um dos maiores da categoria, o que é ótimo para quem curte pegar a estrada com a família e a bagagem. Afinal, quem não gosta de um carro que une conforto e espaço?

Um ponto muito importante para quem sempre busca segurança é que o Yaris Cross alcançou uma nota de cinco estrelas no teste do ASEAN NCAP. Ele se saiu bem na proteção de adultos, crianças e até motociclistas. Esse resultado é super importante, principalmente depois de polêmicas envolvendo fraudes em testes de segurança. Um carro que consegue estabilidade de cabine e boa proteção para os passageiros merece destaque.

Esperamos que os preços fiquem na faixa de R$ 130 mil a R$ 185 mil, segundo as últimas estimativas. O interior deve seguir o padrão da Toyota, com acabamentos e tecnologias adequadas ao segmento, priorizando conforto, o que sempre faz diferença no dia a dia.

Com um investimento robusto de R$ 1,63 bilhão nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, a Toyota vai oferecer até dez anos de garantia se você fizer as revisões nas redes autorizadas. Isso mostra que a marca realmente quer conquistar o coração dos brasileiros, focando não apenas nas vendas, mas também no pós-venda e na confiabilidade dos seus produtos.