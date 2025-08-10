Fiat Fastback atinge recorde histórico de vendas

O mercado de SUVs e crossovers compactos no Brasil está bombando! Em julho, esse segmento ficou com impressionantes 29% dos 229.948 veículos novos registrados. Isso significa cerca de 66.767 unidades, mostrando um crescimento de 12% em comparação ao mesmo mês do ano passado e um salto de 18% em relação a junho. Não dá pra negar: esses carros têm conquistado cada vez mais espaço nas nossas estradas!

Agora, para cuidar melhor desse panorama, o pessoal do Motor1 resolveu separar os números em duas categorias, já que novos modelos estão despontando. Na disputa dos crossovers compactos, o grande vencedor foi o Fiat Fastback, com 6.207 emplacamentos, seu melhor desempenho desde o lançamento. Você provavelmente já viu um desses por aí, e não é por acaso!

O que rolou na disputa?

Logo atrás, o VW Nivus mostrou seu valor, somando 5.777 unidades, embora não tenha repetido a força de dois anos atrás. O Fiat Pulse vem avançando bastante, com 4.836 veículos registrados, marcando sua melhor performance desde julho de 2022. O novato VW Tera, já no seu segundo mês no mercado, emplacou 3.244, deixando o Citroën Basalt com 1.613 em um patamar bem abaixo.

O Renault Kardian teve um mês complicado, vendendo apenas 1.332 unidades, um tombo de mais de 43% comparado ao ano passado. É triste ver bons carros enfrentando dificuldades, não é mesmo?

As estrelas entre SUVs compactos

Passando para os SUVs compactos, o VW T-Cross continuou sua trajetória brilhante, liderando com 9.022 emplacamentos, mas com uma margem menor que junho. O Hyundai Creta também brilhou, com 7.856 unidades, impulsionado por uma série de promoções nas concessionárias. Seu styling moderno e conforto já agradam há tempos!

O Chevrolet Tracker, que passou por uma reestilização recentemente, emplacou 6.974, mostrando que é um competidor forte. Já o novíssimo Nissan Kicks teve um ótimo desempenho, com 6.341 unidades, um dos melhores resultados desde sua chegada ao Brasil. O que chama atenção é que ele já ultrapassou a barreira das 6 mil unidades outras vezes e parece que voltou a ganhar fôlego.

Um carro que merece destaque é o Honda HR-V: caiu para a quinta posição, mas quem já andou nesse SUV sabe que é uma questão de tempo até ele voltar a brilhar. E quem tem um Jeep Renegade? O modelo até ficou na sexta posição, mas caiu mais de um terço em relação ao ano passado. Por outro lado, esse foi o melhor desempenho desse ano até agora.

Situação dos coadjuvantes

Logo atrás, o Renault Duster aparece com 1.851 unidades, enquanto o Caoa Chery Tiggo 5X avançou com 1.434, melhorando bastante suas vendas. O Peugeot 2008, por sua vez, teve um mês abaixo do esperado, com apenas 944 emplacamentos, enquanto o Citroën C3 Aircross seguiu uma má fase, completando onze meses sem chegar a mil unidades.

E assim, o cenário dos SUVs e crossovers compactos no Brasil segue agitado, refletindo as preferências dos motoristas por versatilidade, estilo e conforto ao dirigir. Por aqui, é só pegar a estrada e aproveitar cada viagem!