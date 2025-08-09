Ebaa 2025 traz raridades e atrai 500 mil visitantes

O EBAA, ou Encontro Brasileiro de Autos Antigos, é um evento que já entrou para o calendário dos apaixonados por carros no Brasil. Neste ano, a festa completou sua 10ª edição e aconteceu de 19 a 22 de junho na charmosa Águas de Lindóia, famosa por suas águas termais. A melhor parte? A entrada era gratuita! Isso mesmo, os amantes de veículos puderam se deliciar com quatro dias cheios de carros incríveis e várias atrações, tudo isso agitando o comércio e o turismo da cidade.

Praça Adhemar de Barros foi o palco principal do evento, onde estava uma coleção impressionante de veículos de todas as épocas. Entre os destaques, os carros que conquistaram o título de "Best in Show" desde a primeira edição, lá em 2014, estavam expostos. E para quem gosta de emoção, um leilão de carros antigos rolava ao mesmo tempo, com uma variedade de modelos que deixava todo mundo salivando.

Falando em raridades, um dos modelos que chamou a atenção foi o Peugeot Lyon-VA de 1906. Ele possui um motor monocilíndrico de 785 cm³ e chega a uma velocidade máxima de 40 km/h — é um verdadeiro clássico! Outro que se destacou foi a picape Joagar, fabricada entre 1953 e 1960, com apenas nove unidades produzidas. O exemplar mais famoso, datado de 1960, é o único sobrevivente. O nome é uma homenagem ao seu criador, Joaquim Garcia. E não podemos esquecer do esportivo nacional Aurora 122-C, de 1988, que traz um chassi tubular e uma carroceria de fibra de vidro. Um carro que entrega 214 cv e só cinco unidades foram feitas!

As vendas também bombaram no evento. Os visitantes encontraram lojas especializadas em veículos antigos e uma área dedicada a particulares. Ao todo, mais de 450 estandes estavam por lá, oferecendo de tudo: peças raras, rodas, acessórios, miniaturas e até itens vintage para decoração. É o paraíso para quem ama essas relíquias sobre rodas!

Veículos premiados da 10ª edição do EBAA

Na ala das premiações, o Concorde 1979 foi o destaque nacional—um carro raro, com apenas 20 unidades fabricadas. Na categoria Pós-Guerra, o prêmio foi para o Packard Victoria Dietrich 1935. O "Best in Show 2025", na categoria Nacional, foi o superesportivo Hofstetter 1987, que também é raro, com só 18 exemplares.

Na linha dos supercarros, o inglês Jaguar XJ 220 1993, um dos mais exclusivos do mundo com apenas 281 unidades, e só duas estavam no Brasil; e na categoria Pré-Guerra, o vencedor foi o Pierce Arrow 840A 1934, um conversível de oito cilindros, único com essa configuração.

É incrível pensar que mais de 500 mil pessoas passaram por lá, conferindo mais de 1.500 veículos que cobriam várias décadas, desde carros até motocicletas e caminhões. A festa não é só para os colecionadores, mas também para as famílias e todos que compartilham a paixão pelo automobilismo. E já deixo a dica: a 11ª edição está marcada para o ano que vem, de 4 a 7 de junho de 2026. Se você ainda não foi, não pode perder!