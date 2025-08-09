Vale Tudo supera Um Lugar ao Sol no Ibope da Globo

A novela “Vale Tudo”, exibida pela TV Globo, está se destacando nas audiências, depois de um início mais discreto. Nos últimos tempos, a trama, escrita por Manuela Dias, melhorou significativamente sua posição no ranking de audiência durante o horário nobre, superando marcas de novelas mais recentes.

Desde sua estreia, em 31 de março, “Vale Tudo” acumulou uma média de 22,2 pontos na Grande São Paulo, que é o maior mercado de televisão do Brasil. O aumento nas visualizações foi notório a partir de julho, quando a Globo não teve mais a concorrência da novela turca “Força de Mulher”, transmitida pela Record. Antes da saída da novela turca, “Força de Mulher” alcançava em média 10 pontos, mas com sua exibição encerrada, a audiência da Record caiu para apenas 6 pontos, o que beneficiou a Globo.

Em julho, a novela atingiu um pico de 23,6 pontos, a melhor marca desde agosto de 2024, quando “Renascer”, um remake, obteve 25,9 pontos. Com esses números, “Vale Tudo” superou “Um Lugar ao Sol” (2021), que terminou com média de 22,3 pontos. Essa situação fez com que “Vale Tudo” deixasse a penúltima posição entre as piores médias já registradas no horário das 21h na emissora. A novela com a menor audiência continua sendo “Mania de Você”, que alcançou apenas 21,2 pontos.

Nos bastidores da Globo, as expectativas são altas, especialmente para os momentos finais da trama, com bastante expectativa em torno da morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. Essa cena promete ser o clímax da história. Para evitar que detalhes vazem, a emissora está utilizando um esquema especial, incluindo gravações de múltiplos finais para despistar a imprensa e o público. O episódio final da novela está agendado para ir ao ar no dia 17 de outubro.

Abaixo, estão listadas as piores médias de audiência da Globo no horário das 21h:

| Novela | Média final (pontos) |

|——————–|———————–|

| Mania de Você | 21,2 |

| Vale Tudo* | 22,2 (até 07 de agosto) |

| Um Lugar ao Sol | 22,3 |

| Travessia | 24,2 |

| Babilônia | 25,4 |

Esses números indicam o desempenho da programação na faixa das 21h, revelando tanto o sucesso quanto os desafios da emissora na competição por audiência.