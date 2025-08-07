General Motors e Hyundai unem forças para desenvolver veículos novos

A General Motors e a Hyundai estão juntos nessa empreitada, e a novidade é que vão desenvolver cinco novos veículos até 2028! Entre essas belezuras, teremos um SUV, um carro de passeio, uma picape compacta e uma média, todos voltados para os mercados da América Central e do Sul. E ainda uma van elétrica que promete revolucionar o mercado comercial na América do Norte. Quem diria que essas duas gigantes do setor automotivo se uniriam, não é mesmo?

Se você acha que essa união soa um pouco estranha, olha só: isso já aconteceu antes. Nos anos 80, a Ford e a Volkswagen se uniram em um projeto chamado Autolatina. Elas dividiam fábricas e lançaram modelos icônicos que marcaram época no Brasil. Agora, Hyundai e GM estão usando a mesma estratégia, mas com um foco global e a missão de enfrentar a crescente concorrência chinesa nas Américas.

Essa parceria nascida em meio à crise e alta competitividade tem tudo para dar certo. A General Motors já confirmou que vai lançar dois elétricos chineses em 2025, um deles é o Spark EUV e o novo Captiva EV, ambos sob a bandeira Chevrolet.

## Compactos Ou Não?

Falando em compactos, a gente sabe que aqui no Brasil, o termo pode ser um pouco enganoso. Por exemplo, modelos como Hyundai Tucson e Chevrolet Equinox são considerados compactos nos EUA, mas para a gente, são SUVs médios. Ou seja, não se preocupe, as vendas dos queridinhos como HB20 e Creta, ou a linha Onix, Tracker e Montana, não serão atingidos com essa colaboração.

Os novos modelos serão criados do zero, com design exclusivo pra cada montadora. A GM vai cuidar da picape média e a Hyundai ficará responsável pelos demais, incluindo a van elétrica, que será produzida lá nos Estados Unidos. E olha só, a soma da produção desses veículos pode passar de 800 mil unidades por ano!

## Parceria em Vários Níveis

Mais do que apenas desenvolver novos produtos, essa aliança também envolve uma série de ações em conjunto. Elas vão coordenar compras, transporte, logística e fornecimento de materiais. Além disso, estão explorando uma colaboração no uso de aço de baixa emissão de carbono e até mesmo em tecnologias de motores híbridos e elétricos.

E essa é só a primeira fase! Hyundai e GM já estão pensando em novos projetos, com a possibilidade de trazer mais veículos ao mercado nos próximos anos. É um momento emocionante para quem ama carros e está sempre de olho nas novidades. Afinal, falar de parcerias dessas gigantes do setor automotivo é um sinal de que vem coisa boa por aí!