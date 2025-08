Brasil chega a meio milhão de veículos eletrificados

As vendas de veículos 100% elétricos no Brasil chegaram a um novo patamar em julho de 2025. Foram emplacadas 7.010 unidades no mês, batendo recordes e superando o que havia sido registrado em maio. Esse número representa um crescimento de 18,6% em relação a junho, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Quando juntamos os modelos BEV (elétricos a bateria), PHEV (híbridos com recarga externa), HEV (híbridos convencionais) e HEV Flex (híbridos com motor flex), o total chega a 19.016 veículos eletrificados leves vendidos em julho. Isso equivale a uma participação de 8,27% no mercado de leves, que totalizou 229.948 unidades emplacadas no mesmo período, conforme a Fenabrave.

Desempenho das Motorização

Os modelos PHEV se destacaram, alcançando 8.644 unidades em julho, representando cerca de 45,5% do total de eletrificados. Os BEV ficaram com 36,9%, enquanto os HEVs e HEVs Flex corresponderam a 12,3% e 5,4%, respectivamente. Isso mostra que a tendência por opções mais sustentáveis está crescendo rapidamente.

Crescimento dos Híbridos

Falando em crescimento, todos os segmentos de motorização elétrica tiveram um desempenho positivo. Os híbridos convencionais (HEV) mostraram um avanço notável, com um crescimento de quase 70% em comparação a junho. Se olharmos para o ano passado, os HEVs aumentaram 139,3%, provando que essa categoria está conquistando cada vez mais espaço nas garagens dos brasileiros.

Distribuição das Vendas

É interessante notar que, pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 500 mil veículos eletrificados leves nas ruas, com um total de 503.654 unidades em circulação desde o começo da contagem em 2012, quando a cifra era ridiculamente baixa: apenas 117 veículos.

A maior concentração das vendas está nas regiões Sudeste e Sul. Por exemplo, em São Paulo, foram emplacadas 2.456 unidades em julho, seguido por Brasília com 1.573, Rio de Janeiro com 736 e por aí vai. O Sudeste é responsável por quase metade de todas as vendas. Se você costuma pegar estrada por essas bandas, já deve ter percebido como os eletrodomésticos sobre rodas estão se tornando cada vez mais comuns!

Ônibus Elétricos e o Transporte Coletivo

O segmento de transporte coletivo também não ficou atrás, com 160 ônibus elétricos vendidos em julho. Essa é uma alta espetacular de 370,6% comparado ao mês anterior. A cidade de São Paulo está na liderança desse crescimento, adotando políticas que favorecem a eletrificação do transporte urbano. Para quem anda de ônibus, isso significa mais veículos limpos e menos poluição nas ruas.

Híbridos e MHEVs

Uma nova contagem também começou em fevereiro de 2025, onde os veículos micro-híbridos (MHEV) passaram a ser monitorados separadamente. Esses modelos têm sistemas que ajudam o motor a combustão a funcionar melhor, mas não conseguem tracionar as rodas com eletricidade, então não entram na principal contagem de veículos eletrificados. Carros como o Fiat Pulse e o Kia Stonic utilizam essa tecnologia e já ajudam a reduzir o consumo em alguns momentos.

Em resumo, o mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil está em alta, e a cada mês podemos ver mais alternativas sustentáveis para se locomover. Os amantes de carros, com certeza, estão cada vez mais atentos a essas mudanças!