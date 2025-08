VW Argentina anuncia que nova Amarok será híbrida

A Volkswagen está se movendo rápido e anunciou que a nova geração da Amarok, que deve chegar em 2027, vai contar com motorização híbrida. O recado foi dado durante um encontro em Buenos Aires entre os chefs da montadora e o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo. Esse encontro também serviu para detalhar um investimento de nada menos que 580 milhões de dólares na planta em General Pacheco, onde tudo vai acontecer.

O governo argentino até soltou uma nota destacando a importância desse projeto. Para eles, é um passo grande no desenvolvimento industrial do país e, claro, uma boa nova para quem é fã de picapes.

A nova Amarok, batizada como “Amarok South America”, será um modelo exclusivo para o nosso mercado. Ela vai deixar de ser apenas uma criação da Volkswagen para se basear na Maxus Interstellar X, que já faz sucesso na China, disponível em versões diesel e elétrica. Essa colaboração com a SAIC promete inovar a picape com tecnologias e design modernos, algo que vai agradar muito os apaixonados por essas máquinas.

Além disso, a nova plataforma da Amarok permitirá uma diversidade de motores à gasolina, diesel, híbridos e até elétricos. No entanto, parece que o famoso motor V6 turbodiesel, que já conquistou tanto admiradores, pode não ter espaço nessa nova fase. O foco vai ser a eletrificação, atendendo às novas normas de emissão e aproveitando os incentivos do RIGI argentino, que motiva a adoção de veículos mais sustentáveis.

Olhando para o design, as imagens da Amarok que surgiram no Brasil e na Argentina mostram que ela não vai desvirtuar muito da versão chinesa. As lanternas verticais em LED e as proporções robustas lembram bastante o modelo que já está à venda no mercado asiático. Se tudo se concretizar como os protótipos mostram, a Amarok vai seguir o caminho da Fiat, que já lançou a Titano compartilhando design com a Peugeot Landtrek.

Essa flexibilidade de construção é um dos pontos-chave dessa parceria entre a VW e a SAIC. O CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, comentou sobre a importância dessa aliança estratégica, ressaltando que muitas tecnologias vão ser compartilhadas. Essa colaboração certamente vai resultar em inovações que vão agradar tanto quem busca eficiência quanto aqueles que prezam por performance e estilo ao dirigir.