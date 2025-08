GWM lança SUV híbrido com design inspirado no Tank 300

O novo SUV Haval Menglong Hi4 2025 chegou com tudo na China, e para quem ama carros, com certeza é uma notícia empolgante! Esse modelo híbrido plug-in da Great Wall Motor promete chamar a atenção não só pelo design robusto e quadradão, mas também por suas funcionalidades interessantes. Se você curte apoio para aventuras moderadas e um estilo de SUV mais urbano, esse pode ser o carro ideal.

Visualmente, o Menglong segue a linha de robustez que fez o Tank 300 se destacar. A frente agora conta com uma nova grade e faróis quadrados com lentes projetoras, mas se você olhar com cuidado, perceberá que o foco aqui é um SUV mais familiar e versátil. O para-choque avantajado e a carroceria digna de um verdadeiro aventureiro reforçam ainda mais essa proposta. Com 4,80 metros de comprimento, ele é espaçoso e imponente, e isso é ótimo para quem viaja com a família.

Ao entrar no Menglong, a primeira coisa que impressiona é o volante de dois raios e o câmbio do tipo "coluna", que ajuda a liberar um bom espaço no console central. E sabe aquelas tomadinhas que facilitam a vida? Pois é, tem uma de 220V no porta-malas, perfeita para quem gosta de acampar ou fazer uma road trip com energia para os gadgets. O painel de instrumentos digital é bem moderno, com gráficos 3D que tornam a experiência de dirigir ainda mais legal.

Passando para o coração desse SUV, o Menglong traz um motor 1.5 turbo a gasolina, de 156 cv, combinado a um sistema híbrido plug-in. A tração integral inteligente promete auxiliar nas aventuras off-road leves, enquanto a bateria de íons de lítio, fornecida pela Honeycomb Energy, deve garantir uma boa autonomia. Mas, como ainda não temos informações oficiais sobre a autonomia elétrica ou consumo, a expectativa fica no ar.

Vale mencionar que a GWM já tem um portfólio sólido no Brasil, com modelos como o Haval H6 e a linha Tank. O Menglong poderia se posicionar como uma opção mais voltada para a cidade, mantendo esse DNA aventureiro que a galera adora.

Haval Menglong Hi4 2025: Características e Comparação

Agora, se você está curioso sobre como o Menglong se compara com o Tank 300, aí vai um resumo:

Comparação Básica

Característica Haval Menglong Hi4 2025 Tank 300 Hi4T Linha Haval (SUVs urbanos e aventureiros) Tank (off-roads puros da GWM) Plataforma SUV médio monobloco, foco misto (cidade + off-road leve) Chassi sobre longarinas, vocação off-road pesada Comprimento 4,80 m 4,76 m Motorização 1.5T a gasolina (156 cv) + sistema híbrido plug-in Hi4 2.0T a gasolina + híbrido (394 cv combinados) Tração Integral inteligente Hi4 4×4 com opções 2H / 4H / 4L Proposta SUV familiar robusto com apelo aventureiro Off-road raiz com alto conforto e tecnologia

Para quem adora explorar em família ou está sempre em busca de novas aventuras no fim de semana, o Menglong é uma adição interessante ao mercado. Assim, enquanto a GWM começa a ampliar suas ofertas por aqui, fica a questão: você estaria disposto a considerar esse SUV como sua próxima montaria?