Famosos da Dança dos Famosos e a dinâmica de 2025

A nova edição da Dança dos Famosos começou neste domingo (3), durante o programa Domingão com Huck, apresentando o elenco que disputará o título em 2025. Um total de 16 celebridades, divididas em quatro grupos, prometem agitar os palcos da TV Globo nas próximas semanas, com danças vibrantes e emocionantes.

Os nomes dos participantes foram divulgados ao vivo, com apresentação feita por Luciano Huck nos Estúdios Globo. A competição conta com representantes de várias áreas, incluindo música, teatro, jornalismo, esportes e influenciadores digitais, todos acompanhados por bailarinos profissionais. Assim como em edições anteriores, os competidores precisam demonstrar habilidade em diversos estilos de dança para conquistar boas notas dos jurados e o apoio do público.

🎉 Participantes da Dança dos Famosos 2025

Os 16 famosos que participarão esta temporada são:

Wanessa Camargo

Duda Santos

David Junior

Cátia Fonseca

Álvaro

Richarlyson

Fernanda Paes Leme

MC Livinho

Manu Bahtidão

Allan Souza Lima

Nicole Bahls

Silvero Pereira

Tereza Seiblitz

Luan Pereira

Gracyanne Barbosa

Rodrigo Faro

🔎 Dinâmica da competição

A Dança dos Famosos é um dos programas mais conhecidos da televisão brasileira e segue uma estrutura que mistura entretenimento, técnica e superação:

Fase inicial : Os participantes, em quatro times, competem nas primeiras quatro semanas para acumular pontos com suas apresentações.

Avaliação : As performances são avaliadas por um painel de jurados, que incluem especialistas como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha, além da votação do público.

Repescagem : Ao final da fase inicial, os competidores com as pontuações mais baixas participam de uma repescagem, onde podem ser eliminados.

Ritmos variados : A cada semana, as duplas dançam coreografias em diferentes gêneros, como samba, forró, tango, salsa, pop e funk.

Fase final: Os finalistas se apresentam em uma grande competição para determinar o campeão.

📺 Exibição e bastidores

O Domingão com Huck é transmitido aos domingos, logo após o programa The Masked Singer Brasil.

A direção geral é de Clarissa Lopes, enquanto a direção artística é assinada por Hélio Vargas. Os bastidores e os ensaios têm destaque nas redes sociais da emissora, com conteúdos especiais e uma cobertura próxima do que acontece nos bastidores do programa.