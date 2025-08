Audi Q3 2025 e-hybrid: preço, motorização e autonomia

A Audi acaba de anunciar a chegada do novo Q3 e-hybrid, que vai dar o ar da graça na Europa no último trimestre de 2025. Para quem já sonha em rodar por aí com esse SUV, as expectativas são altas! Com um motor híbrido plug-in que entrega 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, o maestro das estradas é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. Isso é rapidez que se preza para um carro que combina tecnologia e desempenho!

E se você é aquele motorista que curte aproveitar trechos urbanos em silêncio, vai amar saber que ele possui uma autonomia elétrica de até 119 km no ciclo WLTP, um dos melhores números na categoria de híbridos recarregáveis.

Motorização e Performance

O coração do Q3 e-hybrid é uma combinação esperta: um motor 1.5 TFSI de quatro cilindros, que utiliza o ciclo Miller, junto a um motor elétrico síncrono que entrega 116 cv. Essa dupla é conectada a um câmbio automatizado S tronic de 6 marchas. A bateria também teve um upgrade, agora com capacidade de 25,7 kWh bruta, o que significa que você vai conseguir recarregar muito mais energia do que em gerações anteriores.

Falando em recarga, a infraestrutura é bem pensada! Em corrente contínua, você pode carregar a bateria de 10% a 80% em menos de 30 minutos — perfeita para quem não tem tempo a perder. E se for utilizar uma tomada comum, o carregador de bordo suporta até 11 kW, garantindo praticidade.

Experiência ao Volante

O Q3 e-hybrid não é só potência; ele também oferece diferentes modos de condução. Você pode optar por dirigir de forma totalmente elétrica, em híbrido ou deixar o sistema decidir automaticamente qual motor usar, dependendo da situação. Ah, e quando você desacelera, pode contar com a regeneração de energia na frenagem, algo que já vem dos elétricos da Audi. Certainly, quem já pegou um trânsito pesado sabe como isso ajuda e economiza energia!

Além disso, a suspensão foi recalibrada para se adaptar ao novo conjunto mecânico. E se você gosta de conforto e controle sobre seu carro, pode optar pelos amortecedores adaptativos que são oferecidos como opcional.

Versões e Detalhes

No quesito design, o Q3 e-hybrid vai contar com três versões: Business, Business Advanced e S line edition. Todas elas já vêm bem equipadas, incluindo rodas de 17 polegadas, um painel digital de 11,9" e uma central multimídia de 12,8". O porta-malas tem abertura elétrica e, claro, um cabo de carregamento Mode 3.

Na versão intermediária, o Business Advanced, você ganha rodas maiores, câmera de ré e controle de cruzeiro adaptativo. Já na S line, a coisa fica ainda mais esportiva com rodas de 19" e bancos dianteiros que dão um toque especial.

Novidades do Design

Não podemos deixar de falar da nova geração do Q3, que foi apresentada recentemente na Alemanha. Ele traz mudanças significativas, incluindo faróis e lanternas divididos. As luzes diurnas agora ficam na parte superior, enquanto os faróis principais de matriz de LED são quase invisíveis, ocultos atrás de uma lente escurecida. Cada farol pode ter até 25.600 micro-LEDs, o que é um toque de inovação e tecnologia.

A traseira do carro não fica atrás. As lanternas usam OLED, e o motorista pode escolher entre seis gráficos de iluminação diferentes. E, sim, a Audi eliminou as saídas de escape falsas — um detalhe que faz a diferença na estética do carro, deixando o design bem limpo.

Conclusão Leve

Por dentro, o SUV traz uma nova alavanca de câmbio que libera espaço no console central e até janela acústica nas portas, que é um luxo para quem busca conforto. A expectativa é que essa nova geração chegue à Europa em setembro, com preços inicialmente a partir de € 44.600, e o modelo híbrido começando por € 49.800. Agora, só resta aguardar para saber quando o Q3 e-hybrid vai fazer sua estreia nas ruas brasileiras!