Técnico do Coritiba elogia desempenho em vitória sobre o Vila Nova

Após a vitória do Coritiba por 2 a 1 contra o Vila Nova, fora de casa, o técnico Mozart se mostrou bastante satisfeito com a atuação de sua equipe. Mesmo enfrentando a expulsão do jogador Filipe Machado no primeiro tempo, ele elogiou a maturidade e a dedicação dos atletas, que garantiram três pontos importantes e colocaram o time na liderança da Série B.

Mozart afirmou que o desempenho do Coritiba, mesmo com um jogador a menos, foi um dos melhores da temporada. “Acredito que, não apenas pelo resultado, mas pelo controle e criação que tivemos em campo, foi um dos nossos melhores jogos”, disse ele em entrevista à rádio Transamérica. O treinador destacou que, após a expulsão, a equipe precisou fazer uma substituição, mas continuou a se mostrar forte e próxima de marcar o terceiro gol, ao invés de permitir que o Vila Nova empatasse.

Ele também elogiou tanto os jogadores titulares quanto os que entraram durante a partida, afirmando que a equipe fez uma atuação exemplar. “Foi talvez um dos nossos melhores desempenhos do ano e fomos premiados com a vitória. Mesmo com um a menos, estávamos mais próximos de fazer o terceiro gol do que de sofrer o empate”, acrescentou.

No entanto, o Coritiba ficou incomodado com decisões da arbitragem, especialmente em relação à expulsão de Filipe Machado, um pênalti contra e outra penalidade que não foi marcada, em um lance em que a bola teria tocado o braço de um defensor do Vila Nova. Apesar disso, Mozart decidiu não polemizar sobre o assunto. “Não quero falar da arbitragem. Isso acaba apagando o desempenho da minha equipe. Prefiro focar no que nossos jogadores fizeram em campo. O ambiente e a torcida aqui são sempre desafiadores, e nosso comportamento foi exemplar”, declarou.

Além disso, o treinador aproveitou a oportunidade para convocar a torcida do Coritiba para o próximo jogo, que ocorrerá em casa contra a Chapecoense no dia 8 de agosto, uma sexta-feira, às 21h35. “Nosso torcedor tem comparecido em grande número, e quero fazer um apelo para que eles nos apoiem novamente nesta partida. Mesmo com o horário difícil, espero que encham o estádio e nos ajudem a conquistar mais uma vitória”, concluiu.

O Coritiba busca reforçar a conexão com sua torcida, que tem sido fundamental neste momento da competição.