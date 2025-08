Programa Mais Engenharia publica lista dos 50 municípios selecionados

Ação da Itaipu e Parceiros Capacita Engenheiros de Pequenos Municípios do Paraná

Na terça-feira, dia 29 de julho, o Programa Mais Engenharia, promovido pela Itaipu Binacional em colaboração com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), anunciou os 50 municípios que serão contemplados com capacitação. Também foram informadas as listas de municípios que ficaram em vagas remanescentes e os que não foram classificados, conforme o edital do programa.

O total de municípios participantes foi de 167, todos do Paraná. O objetivo principal do programa é apoiar os pequenos municípios, especialmente aqueles com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), na elaboração de projetos de infraestrutura. A intenção é que esses municípios possam participar de editais públicos e conseguir recursos para suas necessidades.

Para viabilizar essa capacitação, o programa oferece 50 bolsas de especialização em Gestão Pública em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, destinadas a engenheiros e engenheiras. Além disso, mais 50 bolsas serão disponibilizadas para estagiários e estagiárias, com a meta de que metade dessas vagas sejam ocupadas por profissionais mulheres.

Iggor Rocha, diretor administrativo da Itaipu, destacou a importância do investimento em capital humano. Segundo ele, a capacitação de engenheiros e profissionais conectados às prefeituras locais é fundamental para que bons projetos sejam desenvolvidos e implementados. Esses projetos incluirão a construção de estradas, escolas, redes de água e postos de saúde, contribuindo assim para o desenvolvimento das cidades.

Rocha também mencionou a atuação da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que lançou recentemente um Guia Prático de Projetos. Este guia tem como objetivo auxiliar equipes e gestores públicos em todas as etapas da gestão de projetos, do planejamento ao encerramento. O material será utilizado no Programa Mais Engenharia, simbolizando um esforço colaborativo para melhorar os investimentos públicos.

As aulas do curso de especialização serão ministradas pela UEPG e têm início previsto para o dia 1º de outubro. O curso terá uma carga horária de 480 horas, distribuídas ao longo de 24 meses, com a participação de 16 professores e 50 orientadores para os trabalhos de conclusão de curso.

Os alunos bolsistas deverão dedicar 30 horas semanais às atividades nas prefeituras envolvidas no programa. Cada um deles será responsável por desenvolver quatro projetos, cujos direitos autorais serão cedidos ao Crea-PR para aplicação em qualquer município do Estado.

O Programa Mais Engenharia se alinha a um dos pilares da Itaipu Binacional, que é o investimento em inovação. Essa iniciativa também faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, que visa promover o desenvolvimento sustentável nos 399 municípios do Paraná e em 35 municípios no sul do Mato Grosso do Sul.