Deepal S05 chega à China com 110 km de autonomia a mais

A Deepal, uma marca da Changan, acaba de apresentar na China a nova linha 2026 do crossover elétrico S05. E quem é apaixonado por carros sabe que essas novidades são sempre muito mais do que apenas números.

Esse modelo agora conta com uma bateria maior, com 68,8 kWh de potência, o que significa uma autonomia de até 620 km no ciclo chinês CLTC. Isso é um aumento de 110 km em comparação ao seu antecessor! Você consegue imaginar rodar tanto com apenas uma carga? É para deixar qualquer um animado a pegar a estrada.

Outra atualização bacana é a velocidade de recarga. Com os carregadores 3C, você passa de 30% a 80% da bateria em apenas 15 minutos. Para quem vive na correria do dia a dia, essa rapidez é uma mão na roda. Aproveitando o embalo, se você curte carros elétricos, vale a pena dar uma olhada no Besturn Pony 2026, que também vem com mais autonomia.

Design Moderno e Confortável

Dentro do carro, o S05 preserva um design moderno. Ele traz uma tela flutuante de 15,4 polegadas e, nas versões mais equipadas, um head-up display que facilita a visualização de informações sem precisar tirar os olhos da pista. Além disso, os comandos do câmbio ficam atrás do volante, o que é uma solução interessante para quem aprecia um interior mais despojado.

E não podemos esquecer do design externo. O crossover apresenta linhas elegantes, com faróis embutidos no para-choque, maçanetas retráteis e lanternas traseiras que se unem numa estética bem clean. Para ter uma ideia do tamanho, ele mede 4,62 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,60 m de altura, com um entre-eixos de 2,88 m. Ideal para quem precisa de espaço sem abrir mão da sofisticação.

Versões e Preços

Se você está pensando em opções, a versão híbrida com extensor de autonomia (EREV) continua disponível. Ela combina um motor a combustão de 1.5L e 97 cv com um motor elétrico de 215 cv, embora ainda não tenha passado pelas atualizações da linha 2026.

Desde sua estreia em outubro de 2024, o S05 fez bastante sucesso, vendendo mais de 62 mil unidades. Ele se tornou um dos modelos mais procurados da Deepal, mostrando que o mercado está receptivo aos elétricos.

Os preços na China variam entre 129.900 e 149.900 yuans, o que seria algo em torno de 18 mil a 20,8 mil dólares. E para quem se animar na pré-venda, tem um desconto promocional de 4 mil yuans.

E se você também curte manter-se informado sobre as novidades no mundo dos automóveis, fique de olho no Freelander da Chery Jaguar Land Rover, que está sendo flagrado em testes na China. Carros novos sempre trazem um frescor à paixão dos motoristas!