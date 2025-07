Jeep Avenger em testes no Brasil: futuro nacional em Minas Gerais

O Jeep Avenger está quase a caminho do Brasil! Durante as comemorações de dez anos da fábrica da Stellantis em Goiana (PE), a marca confirmou que o SUV compacto deve ser lançado no Brasil no próximo ano. O Avenger vai ser o modelo de entrada da Jeep, ocupando um espaço abaixo do Renegade, o que é uma boa notícia para quem procura um SUV menor e ágil.

Uma dúvida que ficou no ar é onde o Avenger será produzido. Ele é construído sobre a mesma plataforma dos carros da Peugeot e Citroën que já vemos por aqui, como o 208 e o 2008. Tem até chance de sair de Minas Gerais, já que a fábrica em Betim está se preparando para novas produções, incluindo modelos que usam essa mesma base.

Falando em fabricação, nosso amigo do @placaverde flagrou um Avenger camuflado rodando em Contagem, perto de Betim. Isso mostra que a Jeep realmente não está escondendo mais o modelo, e é um sinal claro de que o lançamento está próximo!

Do ponto de vista dimensionais, o Avenger tem 4,08 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,53 m de altura e 2,56 m de entre-eixos. Para quem já dirige um Renegade, sabe que o Avenger é 22 centímetros mais curto, mas o entre-eixos é praticamente o mesmo. Um destaque? O porta-malas é maior, com capacidade para 380 litros, enquanto o Renegade fica com 320 litros. Isso pode ser um excelente atrativo para quem precisa de mais espaço, especialmente em viagens ou passeios com amigos e família.

Na motorização, o modelo deve trazer o mesmo motor 1.0 T200 de 3 cilindros, que é encontrado em outros modelos da linha. Com uma possibilidade de eletrificação, o Avenger poderia se alinhar com os Fiat Pulse e Fastback, que incorporam um sistema híbrido leve. Isso é uma vantagem, especialmente se considerarmos o dia a dia nas grandes cidades, onde a eficiência do combustível faz a diferença.

Embora o Avenger tenha recebido algumas críticas quanto ao design interior na Europa, é possível que a Jeep faça ajustes para agradar mais ao nosso gosto brasileiro. A expectativa é que o modelo traga um mix interessante de conforto, performance e a robustez que só a Jeep pode oferecer. E aí, quem já está animado para ver o Avenger nas ruas?