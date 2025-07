Chevrolet Tracker LT tem desconto de R$ 30.590 para PcD

O Chevrolet Tracker LT 2026 chegou com uma cara nova, que vai fazer a galera apaixonada por carros ficar bem interessada. O visual agora tá mais parecido com outros lançamentos da marca, como a Spin e a Montana. Um dos destaques é que os faróis foram atualizados para LED e estão organizados em dois níveis: as luzes diurnas (DRLs) em cima e os faróis principais embaixo. A grade frontal também aumentou e ganhou um design em formato de colmeia, que deixa o carro ainda mais imponente. E como se não bastasse, o Tracker ganhou novos itens de série e um interior mais moderno.

Essa versão LT está com uma oportunidade incrível para quem possui deficiência. O carro tá disponível com isenção de impostos, que inclui desconto total no IPI e um bônus direto da fábrica.

Para quem busca um preço justo, a versão LT 1.0 Turbo automática sai por R$ 155.040,00 para o público geral. Agora, se você é PcD, o valor despenca para apenas R$ 124.450,00 — uma economia de impressionantes R$ 30.590,00! Essa confirmação veio diretamente da Chevrolet, que alertou que os preços podem variar conforme a região.

Se você está pensando em fazer uso dessa isenção, é bom ficar atento aos passos. Primeiro, precisa apresentar exames que comprovem a condição de saúde, além de um relatório assinado por um médico credenciado pelo Detran. Depois disso, é hora de agendar uma avaliação em uma clínica do próprio Detran, onde será emitido o Laudo Médico. Esse documento é essencial para dar andamento ao pedido.

Alguns documentos necessários para solicitar a isenção de IPI incluem:

Termo de curatela (caso o veículo seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade legal);

(caso o veículo seja comprado em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade legal); Formulário de solicitação de isenção de IPI , que você consegue na Receita Federal;

, que você consegue na Receita Federal; Laudo Médico e CNH especial em cópias, ambas autenticadas pelo Detran;

em cópias, ambas autenticadas pelo Detran; Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda;

Comprovante de regularidade com o INSS.

Dando uma olhada nas vendas, o Chevrolet Tracker teve 27.243 unidades emplacadas apenas no primeiro semestre de 2025. Mesmo assim, quem se destacou foram o Volkswagen T-Cross com 44.532 unidades vendidas e o Honda HR-V, que emplacou 32.004 unidades.

Sob o capô, o Tracker continua com o mesmo motor tricilíndrico 1.0 turbo flex, que entrega até 121 cv de potência e 18,9 kgfm de torque, tudo isso associado a um câmbio automático de seis marchas.

Então, se você está pensando em um SUV com um preço acessível e cheio de estilo, o Chevrolet Tracker 2026 é definitivamente uma boa opção para se considerar!