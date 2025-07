Chevrolet oferece desconto de R$ 26.380 na Trailblazer para PcD

A Chevrolet está lançando uma oportunidade incrível para a Trailblazer High Country com condições especiais para pessoas com deficiência. Esse é um anúncio que, sem dúvida, chama a atenção, principalmente para quem sonha em ter um SUV robusto e cheio de estilo. A boa notícia é que, mesmo com um preço que normalmente ficaria acima dos limites de isenção de impostos, a montadora resolveu dar uma força nesse final de julho. Eles estão oferecendo um bônus que torna esse carro muito mais acessível!

Para aproveitar esse benefício, a primeira coisa que você precisa fazer é apresentar alguns exames que comprovem a deficiência, além de um laudo médico de um profissional credenciado pelo Detran. Depois disso, é só agendar uma avaliação em uma clínica indicada pelo órgão, onde você receberá um Laudo Médico oficial. Esse documento é fundamental para dar os próximos passos.

Quando falamos em valores, a Trailblazer High Country 2.8 4×4 automática tem um preço de tabela de R$ 413.740. Mas, para quem compra pelo programa de vendas diretas voltado ao público PcD, esse valor cai para R$ 387.360, garantindo um desconto de R$ 26.380. Não é uma economia e tanto? Vale lembrar que esses preços podem variar um pouco dependendo da região onde você está.

Se você tem interesse, fique ligado nos documentos que precisa para solicitar a isenção do IPI:

Termo de curatela (caso o carro seja de quem tem menos de 18 anos e não possui capacidade legal);

Formulário de solicitação de isenção de IPI, que você pode conseguir na Receita Federal;

Laudo médico e CNH especial, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran;

Duas cópias autenticadas do CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

Cópia simples das últimas duas declarações do Imposto de Renda. Se você não declara, precisa de um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, caso seja dependente;

Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Entre janeiro e junho de 2025, a Trailblazer vendeu 954 unidades, um número que mostra a força do modelo no mercado. Para quem está de olho na concorrência, a Toyota SW4 lidera o segmento, com 8.313 unidades vendidas nesse mesmo período, seguida da Mitsubishi Pajero Sport, que teve 1.148 emplacamentos.

E não podemos esquecer do que rola debaixo do capô da Trailblazer. Ela conta com um motor 2.8 turbodiesel, entregando 207 cv de potência e 52 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas. Isso significa que o desempenho é robusto, ideal tanto para pegar a estrada quanto para a cidade. Ah, e se você dirige em áreas urbanas, sabe como a eficiência é fundamental. O modelo ainda utiliza o sistema Arla 32 para cumprir as normas de emissões de poluentes, uma preocupação que se torna cada vez mais relevante.

Se está pensando em adquirir uma, vale a pena conferir os preços e condições especiais. Quem não gostaria de ter um carro desse na garagem?