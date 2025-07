McLaren F1 pode estabelecer novo recorde inusitado

O McLaren F1 completa 30 anos e continua sendo um ícone absoluto do mundo automotivo. Desde seu lançamento em 1992, esses supercarros se tornaram verdadeiras relíquias, com alguns modelos alcançando cifras que fazem qualquer um ficar com os olhos brilhando. E para quem está curioso, um modelo de 1997 vai a leilão agora em setembro, com a expectativa de ser vendido por incríveis US$ 23 milhões (aproximadamente R$ 128,8 milhões).

Esse F1 em particular tem uma história e tanto. Ele foi entregue novinho em folha para Larry Ellison, o CEO da Oracle. Desde então, teve apenas três donos e rodou menos de 6.500 milhas — algo em torno de 10.460 km. O chassi número 062 passou por várias melhorias feitas pela McLaren Special Operations, incluindo um escapamento esportivo (o original vai junto), atualizações no sistema de ar-condicionado, novos radiadores e até um tanque de alumínio para o combustível. É como se ele tivesse recebido um verdadeiro tratamento de luxo!

Adorando cada detalhe, em outubro de 2023, esse exemplar ganhou uma revisão completa. Cada centavo investido para deixá-lo em ordem é como um toque de carinho. Ele recebeu uma transmissão totalmente nova, velas de ignição fresquinhas, quatro pneus zero nas rodas de magnésio originais e uma bateria novinha em folha. Ah, e até o famoso revestimento térmico de ouro, que ajuda a manter o motor V12 6.1 da BMW na temperatura certa, ganhou reparos. Isso tudo foi feito com o cuidado da McLaren Philadelphia.

Falando em exclusividade, esse F1 é um dos sete que foram oficialmente importados para os Estados Unidos. A cor Magnesium Silver e o interior em couro preto, com uma faixa cinza no banco central, fazem desse carro uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Larry Ellison usou cerca de 2.600 milhas antes de vendê-lo em 2005, e o segundo dono usou ainda menos: menos de 1.000 milhas. Desde 2010, ele é parte da coleção do atual proprietário.

Esse carro sempre viveu na ensolarada Califórnia, e é lá que ele será leiloado, pela RM Sotheby’s, durante a Monterey Car Week. Se o preço esperado se concretizar, ele pode se tornar um dos F1 mais caros já vendidos. Imagine a emoção de dirigir um ícone desse, mesmo que seja por um breve passeio!