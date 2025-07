Estreia afeta índices de audiência do SBT

O programa “Casos de Família” voltou ao SBT na segunda-feira, 28 de julho, após mais de um ano fora do ar. Com a apresentação de Christina Rocha, o programa continua a formatos que o tornaram popular, trazendo histórias reais de conflitos familiares. Nesta fase, o programa ganhou uma nova abordagem, incorporando discussões sobre desentendimentos entre celebridades, refletindo debates que circulam amplamente nas redes sociais e nos meios de comunicação.

Na estreia, transmission foi das 14h45 às 15h30, e os números indicaram uma queda nas audiências para o SBT. De acordo com dados preliminares, a atração ficou em terceiro lugar na disputa pela audiência no horário:

– TV Globo: 12,8 pontos

– Record TV: 5,2 pontos

– SBT: 2,9 pontos (com picos de 3,6)

– Band: 0,9 ponto

Na semana anterior, durante os episódios finais da novela “A Usurpadora”, o SBT registrou entre 3 e 4 pontos. Vale lembrar que, em 2025, cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a cerca de 77.488 residências ou 199.313 telespectadores.

Durante uma coletiva de imprensa em maio, Christina Rocha comentou sobre o desafio de voltar ao ar em um ambiente televisivo mais competitivo. Com sinceridade, ela expressou esperança de que o público do SBT retornasse: “Vamos dar o nosso melhor. Audiência não se reconquista do dia para a noite, mas acredito que o público vai voltar”, afirmou.

O programa enfrentará concorrência não só da Globo, que exibe uma edição especial de novelas, mas também do “Balanço Geral SP”, da Record, que tem um público consolidado nesse horário há mais de dez anos.

Para revitalizar o formato, a direção do programa, sob responsabilidade de Rafael Bello, implementou mudanças significativas. O cenário foi modernizado, dividido em três ambientes distintos, o que promete dar mais dinamismo às gravações. A plateia também participa mais ativamente, oferecendo opiniões em tempo real sobre os assuntos discutidos. Além disso, a abertura do programa foi atualizada com uma nova trilha sonora em ritmo de samba.

Com essas reformas, o programa busca abordar questões atuais, como o impacto das redes sociais e a nova forma de se relacionar na era digital, sempre considerando os desafios das relações familiares contemporâneas.

“Casos de Família” possui um histórico de 18 anos no ar e já apresentou mais de 7 mil histórias, abordando temas sensíveis, como abandono parental, infidelidade, violência doméstica e desavenças familiares. Com o retorno, a expectativa do SBT é reconectar o programa ao público que o acompanhou e conquistar novas gerações de telespectadores.

Para quem deseja acompanhar, “Casos de Família” vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h45, logo após a exibição da novela “Maria do Bairro”, que também está em reprise na emissora.