Vendas do GWM Haval H6 sobem 20% com série especial de R$ 199 mil

O GWM Haval H6 One chegou com tudo! Essa versão especial é limitada a apenas 2 mil unidades e pode ser sua por R$ 199 mil. Isso representa uma baita economia, já que a versão de entrada do SUV passa a custar R$ 220 mil após um reajuste. Para quem ama um bom carro e sempre está de olho nas oportunidades, essa é uma oferta e tanto.

Outra notícia bacana é que o H6 One também está disponível para pessoas com deficiência (PcD). Isso significa que, além da isenção do IPI, ainda rola um extra de fábrica. O preço final? R$ 176.200, um descontão de R$ 22.800, perfeito para quem precisa. E as cores disponíveis são bem estilosas: Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante.

Falando em vendas, a GWM se saiu muito bem em julho. O Haval H6 registrou 2.491 emplacamentos até o dia 27 do mês, um crescimento de 20,4% em relação ao mês anterior. Só pra você ter uma ideia, no acumulado do ano já são 15.156 unidades vendidas no Brasil. Aqui estão os números de vendas mês a mês, bem interessantes para quem acompanha o mercado:

– Janeiro: 2.241 unidades

– Fevereiro: 1.748 unidades

– Março: 1.778 unidades

– Abril: 1.979 unidades

– Maio: 2.432 unidades

– Junho: 2.497 unidades

Mecânica? O H6 HEV One é equipado com um sistema híbrido leve, que combina um motor 1.5 turbo com um suporte elétrico. Juntos, eles oferecem robustos 326 cv e 54 kgfm de torque, trabalhando com um câmbio automatizado de duas marchas. E quem já teve a chance de dirigir um híbrido sabe como essa combinação traz não só potência, mas também economia no consumo.

As versões PHEV34 e GT do H6 estão no mesmo barco, unindo o motor 1.5 a dois motores elétricos, um na frente e outro atrás. Com a ajuda de uma bateria maior de 34 kWh, você pode contar com impressionantes 393 cv e 77,7 kgfm de torque. Boa potência para encarar qualquer estrada.

Por dentro, o H6 tem aquele visual todo em preto, garantindo um ar elegante. Vale mencionar que, enquanto a cabine é simples, não é nada básica. Para economizar, faltam certos mimos, como o teto solar, mas a proposta do modelo é trazer uma boa relação custo-benefício.

Para quem está atento ao preço, aqui está a lista das versões e seus respectivos valores:

– Haval H6 HEV One – R$ 199.000

– Haval H6 HEV2 – R$ 220.000

– Haval H6 PHEV19 – R$ 245.000

– Haval H6 PHEV34 – R$ 288.000

– Haval H6 GT – R$ 325.000

Com tantas opções, fica difícil não se empolgar. Seja qual for a escolha, cada modelo tem suas vantagens e merece uma boa volta pela cidade ou estrada.