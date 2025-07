David Júnior e Allan Souza Lima vão participar da dança dos famosos

Após a conclusão de suas atuações na novela “Mania de Você”, os atores David Júnior e Allan Souza Lima estão em negociações avançadas para participar da nova temporada do “Dança dos Famosos”. Este quadro faz parte do programa “Domingão com Huck” e está previsto para estrear em agosto na Globo.

A intenção da emissora é incorporar nomes com destaque recente na televisão para atrair mais audiência. Entre os participantes já confirmados estão a apresentadora Cátia Fonseca, do programa “Melhor da Tarde”, a atriz em ascensão Duda Santos e a influenciadora Nicole Bahls, que já participou do programa “Pânico”. A escolha de um elenco diverso e carismático busca aumentar a identificação do público e a repercussão nas redes sociais.

Outra novidade para esta edição é a inclusão do carnavalesco e comentarista Milton Cunha no júri técnico. Conhecido por suas análises durante os desfiles de Carnaval, Cunha se unirá a nomes já consagrados, como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Sua participação promete enriquecer as avaliações com um olhar mais detalhado sobre interpretação, presença cênica e expressão corporal.

A equipe do “Domingão com Huck” trabalha para selecionar 16 participantes que tenham forte presença nas redes sociais e potencial de crescimento ao longo da competição. O objetivo é manter o “Dança dos Famosos” como uma atração popular nas noites de domingo, equilibrando desafios físicos com momentos de superação e emoção.

Desde sua estreia, esse quadro se destacou como um dos mais apreciados da televisão brasileira, oferecendo entretenimento e emoção ao vivo.