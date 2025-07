Audi reconhece crise e afirma: “precisamos voltar aos trilhos”

Não é novidade que a Audi anda enfrentando um momento complicado. Para se ter uma ideia, as vendas caíram 11,8% no ano passado e, neste ano, a queda foi de mais 5,9%. As coisas não estão fáceis no jogo de sedãs e SUVs de luxo, onde BMW e Mercedes-Benz estão liderando com força. No entanto, a expectativa é que modelos novinhos, como o Q3, Q5, A5 e A6, ajudem a reverter essa situação e conquistar o coração dos apaixonados por carros.

O CEO da Audi, Gernot Döllner, não tem papas na língua e admite que ainda há muito por fazer. Em uma entrevista à revista Bild, ele foi claro: “Precisamos voltar aos trilhos agora.” Ele menciona que a marca pode estar passando pelo seu “ponto mais baixo”, mas acredita que há um caminho de recuperação pela frente.

Novidades à Vista

Uma grande virada deve acontecer no IAA Mobility de Munique, marcado para setembro. A Audi fará a estreia de um conceito elétrico que está sendo chamado internamente de “TT Moment 2.0”. Esse novo modelo será um cupê esportivo que busca resgatar a essência do icônico TT, que fez sucesso nos anos 90. Döllner descreve esse projeto como “altamente emocional” e espera que traga um impacto similar ao do TT original.

Vale lembrar que esse novo modelo não será uma quarta geração do TT ou uma nova versão do R8. Ele é descrito como algo intermediário, um “carro esportivo altamente emocional”. Embora inicialmente seja apenas um conceito, existe a promessa de que uma versão para produção chegue em até dois anos.

Transição Elétrica

Esse protótipo será 100% elétrico, mas não significa que a Audi vai se livrar dos motores a combustão. A marca decidiu adiar a transição completa para elétricos de 2032 para, no mínimo, meados da próxima década. Além disso, esse modelo simboliza uma nova fase tanto em design quanto em tecnologia, com características inovadoras que vão além da linha atual da marca. O que o Döllner deixou claro é que “será o símbolo de um novo Audi”.

Recentemente, outras vozes na empresa reconheceram que a qualidade dos produtos caiu. Oscar da Silva Martins, que é diretor de comunicações de produto e tecnologia da marca, explicou: “Certamente já fomos melhores, mas vamos recuperar isso.” Um lembrete de que mesmo as grandes marcas passam por altos e baixos, não é?

O Desafio do A8

E as dúvidas não param por aí. Um executivo do alto escalão do Grupo Volkswagen chegou a afirmar que a Audi é “um caso de crise”, insinuando que os produtos atuais são apenas medianos. Um exemplo disso é o sucessor do A8, que foi esperado como uma evolução do conceito Grandsphere, mas acabou ficando em segundo plano.

Audi na China

Uma manobra interessante para reposicionar a marca foi a criação de uma nova divisão chamada AUDI (com letras maiúsculas), focada exclusivamente no mercado chinês. Isso mesmo! Com produção e desenvolvimento locais, essa nova linha começou com o SUV E5 Sportback e terá uma gama de modelos disponíveis apenas na China.

Enquanto isso, os fãs da Audi estarão de olho em como as novidades vão afunar a marca nos próximos lançamentos! Afinal, quem não gosta de ver sua fabricante favorita se reinventar?