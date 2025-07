Aito confirma lançamento do SUV M7 na China em setembro

O novo crossover Aito M7, resultado da parceria entre a Huawei e a Seres, chegou com tudo na China. Ele tem um visual incrível, inspirado no Aito M8, e a primeira impressão é que o design moderníssimo encanta, com uma frente diferenciada, faróis que chamam atenção e detalhes cromados que adicionam aquele toque de sofisticação.

O Aito M7 original estreou em 2022, baseado no SUV a gasolina Dongfeng Fengon ix7, custando cerca de 319.800 yuans na época, que é em torno de US$ 44.700. Mas, em 2023, as coisas mudaram: a empresa lançou uma versão atualizada e mais acessível, reduzindo o preço para 258.000 yuans (cerca de US$ 36.060). Essa estratégia ajudou nas vendas, que ficaram em 193.342 unidades no ano passado, mas, como acontece no mundo automotivo, nem tudo é um mar de rosas.

Infelizmente, as vendas do M7 caíram 71% no primeiro semestre de 2025, segundo o China EV DataTracker. Parece que a disputa está acirrada! Para dar a volta por cima, as duas empresas planejam lançar uma nova geração do M7 em setembro de 2025, com a esperança de recuperar espaço nas ruas.

### Novidades no Design e na Tecnologia

No visual, o novo Aito M7 traz detalhes que vão fazer qualquer entusiasta sorrir. Além das maçanetas embutidas e rodas multirraiadas, as colunas e barras de teto escuras dão um ar mais esportivo. E não para por aí, ele estreia um sensor LiDAR no teto, tornando-se mais moderno e conectado a um batente!

Falando de tecnologia, esperem um baita sistema de assistência ao motorista: o ADAS ADS 4 da Huawei. Imagine só, um carro que freia automaticamente, ajuda no estacionamento e ainda controla melhor as rotatórias. Quem já enfrentou aquele trânsito caótico, sabe como isso pode ser uma mão na roda.

### Motorização e Performance

Em termos de motorização, o M7 não decepciona. Ele segue o estilo EREV (Elétrico com Extensor de Autonomia), semelhante ao que encontramos no Aito M8. A versão com tração nas quatro rodas promete até 526 cavalos, enquanto a versão mais básica ficará com tração traseira e 304 cavalos, unindo um motor elétrico a um turbo a gasolina de 1.5 litros. É força e eficiência na medida certa!

Os preços estarão entre 249.800 e 329.800 yuans (de US$ 34.920 a US$ 46.100). Assim que estrear na China, a expectativa é que o novo Aito M7 também chegue a outros mercados internacionais, provavelmente sob a bandeira Seres, que já é a velha conhecida no segmento, especialmente com o Seres 7.

E por falar em novidades, outra montadora chinesa, a FAW Audi, já está se preparando para a pré-venda do Q6L e-tron por lá. O mundo automotivo continua pulsando forte, e nós, apaixonados por carros, estamos sempre de olho nas próximas jogadas!