PM desmantela rinha de galos e prende oito pessoas no local

No último sábado (26), a Polícia Militar Ambiental desmantelou uma rinha de galos na zona rural de Goioxim, no interior do Paraná. Durante a ação, a força policial deteve oito homens e apreendeu 16 galos que estavam sendo utilizados para lutas.

A operação foi resultado de denúncias recebidas pela polícia, que indicavam a realização de rinhas em uma chácara localizada na área chamada Rincão do Bicho. A equipe, com apoio do Pelotão de Choque, localizou a propriedade e encontrou os envolvidos, que tentaram escapar pela mata ao perceberem a abordagem policial.

Ao chegarem no local, os policiais confirmaram a ocorrência da prática ilegal. Além dos galos, foram confiscados outros materiais relacionados às rinhas, como biqueiras de metal, esporas e vários medicamentos veterinários.

Todos os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. Após a prisão, eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizadas as medidas legais necessárias. Além disso, as autoridades aplicaram multas que chegaram a um total de R$ 256 mil, reforçando a seriedade das infrações relacionadas ao bem-estar animal e crimes ambientais. A Polícia Militar destacou que essas práticas são graves e necessitam de rigor na penalização.