Estas plantas são seguras para pets: pode cultivar em casa sem medo!

Algumas plantas são extremamente perigosas para pets, mas outras podem ser cultivadas em casa sem problema nenhum.

Ter plantas em casa traz inúmeros benefícios, desde a melhoria da qualidade do ar até o aumento da sensação de bem-estar. No entanto, quem vive com animais de estimação precisa ter cuidados redobrados ao escolher quais espécies cultivar dentro de casa.

O contato dos pets com plantas pode ser extremamente positivo, ajudando a estimular o olfato, aliviar o estresse e promover maior interação com o ambiente. Ao mesmo tempo, a curiosidade natural dos animais, principalmente de cães e gatos, pode levá-los a morder ou mastigar folhas e flores.

Por isso, garantir que as plantas cultivadas sejam seguras se torna essencial para preservar a saúde dos animais. Conhecer quais espécies não representam risco é o primeiro passo para criar um ambiente harmonioso e livre de preocupações.

6 plantas seguras para pets

Diversas plantas ornamentais se desenvolvem bem em ambientes internos e não apresentam risco à saúde dos animais domésticos. Essas espécies são ideais para quem deseja unir a paixão por jardinagem ao cuidado com cães e gatos. Além disso, elas contribuem para compor espaços agradáveis para eles.

Maranta

A maranta, também conhecida como planta-pavão, possui folhagem exótica e coloração marcante. Ela cresce bem em ambientes com luz indireta e não apresenta toxicidade para cães e gatos. Além disso, exige regas regulares, mas em pouca quantidade, o que facilita a manutenção no dia a dia.

Areca-bambu

A areca-bambu é uma palmeira de porte médio, muito utilizada na decoração de interiores. Adaptável à sombra e resistente ao clima tropical, essa planta é segura para animais de estimação e ainda ajuda a umidificar o ar, tornando o ambiente mais agradável.

Peperômia

Pequena, delicada e bastante versátil, a peperômia se adapta bem a vasos e floreiras. Com folhas carnudas e variadas, a espécie apresenta crescimento lento e não oferece riscos à saúde dos pets. Sua manutenção simples a torna ideal para quem está começando a cuidar de plantas.

Calatéia

Com folhas largas e desenhos decorativos, a calatéia é uma planta que se destaca na composição de interiores. Mesmo sendo vistosa, ela não contém substâncias tóxicas, o que garante segurança para os animais que convivem no mesmo espaço. Prefere ambientes úmidos e iluminação difusa.

Fitônia

A fitônia chama atenção por suas folhas com nervuras coloridas, que variam entre branco, rosa e vermelho. Ela cresce bem à meia-sombra, exige solo úmido e é completamente inofensiva para pets. Seu porte compacto também facilita o cultivo em locais pequenos.

Orquídea

Apesar da aparência delicada, as orquídeas se destacam por sua resistência e beleza. Muitas espécies, como a Phalaenopsis, são seguras para animais de estimação. Elas florescem por longos períodos e precisam de iluminação indireta e regas moderadas para se manterem saudáveis.

5 plantas para evitar se você tem pets

Embora muitas espécies sejam seguras, outras representam riscos significativos à saúde dos animais, podendo causar intoxicações graves. Conhecer essas plantas e evitá-las dentro de casa é essencial para manter cães e gatos protegidos. Veja a seguir cinco exemplos de plantas que devem ser evitadas:

Lírio-da-paz : Apesar da beleza elegante, o lírio-da-paz contém oxalato de cálcio, substância tóxica que pode causar irritações, salivação excessiva e dificuldade respiratória nos pets.

: Apesar da beleza elegante, o lírio-da-paz contém oxalato de cálcio, substância tóxica que pode causar irritações, salivação excessiva e dificuldade respiratória nos pets. Comigo-ninguém-pode : Essa planta é altamente tóxica e pode provocar desde vômitos até edema na boca e garganta dos animais. Seu contato, mesmo em pequenas quantidades, pode gerar reações severas.

: Essa planta é altamente tóxica e pode provocar desde vômitos até edema na boca e garganta dos animais. Seu contato, mesmo em pequenas quantidades, pode gerar reações severas. Antúrio : Muito comum em ambientes internos, o antúrio contém compostos que causam irritações na mucosa, dor abdominal e salivação. A ingestão pode levar à necessidade de atendimento veterinário imediato.

: Muito comum em ambientes internos, o antúrio contém compostos que causam irritações na mucosa, dor abdominal e salivação. A ingestão pode levar à necessidade de atendimento veterinário imediato. Espirradeira : Todas as partes da espirradeira são tóxicas e podem causar náuseas, batimentos cardíacos irregulares e até paradas cardíacas. Seu cultivo não é indicado em locais frequentados por pets.

: Todas as partes da espirradeira são tóxicas e podem causar náuseas, batimentos cardíacos irregulares e até paradas cardíacas. Seu cultivo não é indicado em locais frequentados por pets. Azaleia: Embora seja popular em jardins, a azaleia representa perigo para cães e gatos. Sua ingestão pode causar distúrbios digestivos, tremores musculares e, em casos graves, coma.

Ao cultivar plantas em casa, a prioridade sempre deve ser garantir a segurança dos moradores, incluindo os pets. Com escolhas conscientes, é possível manter um lar bonito, saudável e livre de riscos.

