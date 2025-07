Dodge Charger 2023 a gasolina impressiona com seu ronco

Quando a Dodge lançou a nova geração do Charger no ano passado, deixou muitos apaixonados por carros de boca aberta ao anunciar que ele seria elétrico. Esse movimento estava alinhado com a nova visão do antigo CEO, Carlos Tavares, que por algumas razões não deu certo para as marcas do grupo nos EUA, onde a tradição é bem diferente – e mais “europeia”.

Agora, cerca de seis meses depois, a Dodge e a Ram estão voltando às suas raízes. Na Ram, o poderoso motor Hemi V-8 fez seu retorno na picape 1500. Já na linha de esportivos da Dodge, eles estão prontos para lançar uma versão a combustão do Charger, chamada Sixpack, que contará com o motor Hurricane-6.

O mais empolgante é que essa nova versão está quase chegando às lojas! Um vídeo publicado recentemente no Reddit mostra os bastidores do comercial do esportivo em Detroit. Nele, um Charger Daytona vermelho – com seus seis cilindros rugindo – faz uma curva e acelera em um cruzamento vazio, tudo filmado por um drone. O visual é de tirar o fôlego.

Uma das críticas que a versão elétrica recebeu foi sua falta de desempenho em drifts. Quem gosta de acelerar e sentir a liberdade de queima de pneu sabe que isso faz parte da experiência. Mas parece que o novo Charger EV perdeu essa essencial característica que o modelo tradicional tinha.

E falando em ronco, a novidade é que agora podemos ouvir o som real do Charger Daytona com motor Hurricane. Embora não seja um Hemi, o biturbo de 3,0 litros promete um áudio bem mais emocionante do que o que a geração elétrica apresentou. E isso é bem empolgante para quem aprecia cada notinha da música automotiva.

A Dodge ainda não revelou todos os detalhes do Sixpack, mas já temos algumas informações legais. Ele deve vir com opções de 420 ou 550 cv, e estará disponível nas versões de duas ou quatro portas, funcionando como um sucessor do Charger anterior.

A expectativa é que o Sixpack chegue às concessionárias em breve. E, a boa notícia é que ele pode ser mais barato do que a versão elétrica, que começa lá nos 61.590 dólares (cerca de R$ 344.904). Se as estimativas estiverem corretas, o preço do Sixpack deve ficar por volta de 40.000 dólares (cerca de R$ 224.000), um valor mais amigável para quem busca qualidade e performance.

E no mundo automotivo, ter um novo modelo como esse é mais do que bem-vindo, especialmente considerando que a linha da Dodge tem se mostrado reduzida ultimamente, com opções limitadas apenas ao Charger, ao Hornet e ao Durango. Assim, a volta do Sixpack pode trazer um novo fôlego e alegria para os fãs, com aquela essência que só os carros americanos sabem oferecer.