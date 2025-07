Leo Dias sai do SBT e inicia novos projetos na Band

O jornalista Leo Dias confirmou sua saída do SBT na última sexta-feira, após dois anos atuando no programa “Fofocalizando”. Agora, ele inicia uma nova jornada na Band, onde assumirá três projetos diferentes, incluindo a volta de um programa clássico às noites de domingo.

Leo Dias anunciou a mudança em suas redes sociais, e a informação foi corroborada por fontes do setor. O novo contrato que ele firmou com a Band é avaliado em um valor significativo, embora os detalhes exatos não tenham sido divulgados.

Em sua nova função, Leo Dias será o apresentador de uma versão renovada do programa de entrevistas “Cara a Cara”, que foi transmitido originalmente entre 1987 e 1994, sob a apresentação de Marília Gabriela. Esse programa irá retornar à programação reformulado e deverá ser exibido em horário nobre.

Além disso, o jornalista também será parte da nova fase do “Melhor da Tarde”, que está passando por transformações após a saída de Cátia Fonseca. A estreia desta nova versão do programa está prevista para agosto e irá focar em temas atuais e de interesse do público. Até que a nova estrutura comece, o programa continuará sendo conduzido por Pâmela Lucciola, com a nova apresentação programada para o dia 11 de agosto.

Outro projeto confirmado é a apresentação do “Band Folia”, programa voltado ao Carnaval, que será realizado em colaboração com a Leo Dias TV, sua própria produtora.

Sobre a questão salarial, estima-se que Leo Dias terá um salário de cerca de R$ 200 mil mensais na Band. Embora a negociação verbal já tenha ocorrido, o contrato formal ainda precisa ser assinado. Por esse motivo, a emissora prefere não fazer anúncios oficiais neste momento, mas espera que a assinatura aconteça nos próximos dias, com um comunicado programado para a semana seguinte.

A chegada de Leo Dias à Band gera questionamentos nos bastidores, especialmente sobre o futuro de Felipeh Campos, que também estava cotado para a nova fase do “Melhor da Tarde”. Há rumores de que ele possa ser realocado para outro programa, como o “Bora Brasil”, ou integrá-lo a uma nova atração matinal que ainda está em desenvolvimento.