Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

A Fiat Strada Ultra 2026 é uma das versões mais atuais da picape compacta que a gente adora, junto com a Ranch. Com um preço sugerido de R$ 146.980,00, sai da fábrica equipada com itens exclusivos e uma capacidade de carga de até 650 kg na caçamba. Para 2026, não houve muitas novidades em termos de design, motor ou equipamentos, mas isso não tira o charme do modelo.

De acordo com a Fenabrave, a Strada fez bonito no primeiro semestre de 2025, com 62.703 unidades emplacadas, garantindo a liderança no Brasil entre carros e comerciais leves. Para você ter uma ideia, o Volkswagen Polo ficou na segunda posição com 57.217 unidades, seguido do Volkswagen T-Cross que fechou o pódio com 44.532 emplacamentos. Isso só mostra como os brasileiros estão apaixonados por picapes!

As versões Ranch e Ultra vêm com um motor 1.0 Turbo 200 Flex, que entrega até 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O torque é sempre de 20,4 kgfm, não importa o combustível, e vem acoplado a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Se você já pegou congestionamento, sabe como um câmbio desse ajuda a deixar as trocas de marcha mais suaves.

Itens de série do Fiat Strada Ultra 2026

Na ficha técnica, a Fiat Strada Ultra 2026 é repleta de itens bacanas. Você vai encontrar airbags laterais e duplos (para motorista e passageiro), ar-condicionado digital automático e até emblemas Turbo e Ultra tanto internos quanto externos. Os bancos são em couro e têm aquele toque especial que a gente curte.

Além disso, a picape traz uma central multimídia com tela de 7”, cintos de segurança retráteis e regulagem de altura, além do controle eletrônico de estabilidade. Tem uma série de detalhes que fazem a diferença no dia a dia, como o volante com costura vermelha e a câmera de ré, que é sempre um bom quebra-galho, especialmente em manobras.

Look no design exclusivo Ultra, direção elétrica e estribo lateral. Os faróis de neblina em LED trazem mais modernidade e segurança. Também dá para transportar a galera e as tralhas com segurança, já que tem a estrutura de ganchos para amarração de carga na caçamba e sensores de pressão dos pneus.

A iluminação na caçamba facilita a vida, e quem já teve que buscar algo lá à noite sabe do que estou falando! O modelito vem com rodas de liga leve aro 16” e um estojo de carregador sem fio, para deslanchar também na modernidade.

Ficha Técnica do Fiat Strada Ultra 2026

Agora, vamos dar uma olhadinha na ficha técnica que revela o que a Strada Ultra tem debaixo do capô:

Motor: 1.0 200

1.0 200 Câmbio: CVT

CVT Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 130 cv a 5.750 rpm (etanol)

130 cv a 5.750 rpm (etanol) Torque: 20 kgfm a 1.750 rpm (E / G)

20 kgfm a 1.750 rpm (E / G) Velocidade Máxima: 180 km/h

180 km/h Aceleração (0-100 km/h): 9,5 s

9,5 s Consumo Cidade (E / G): 7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G)

7,7 km/l (E) / 11,1 km/l (G) Consumo Estrada (E / G): 9,3 km/l (E) / 12 km/l (G)

9,3 km/l (E) / 12 km/l (G) Comprimento: 4.474 mm

4.474 mm Largura: 1.732 mm

1.732 mm Altura: 1.595 mm

1.595 mm Entre-eixos: 2.737 mm

2.737 mm Altura do solo: 210 mm

210 mm Tanque de combustível: 55 litros

55 litros Porta-malas: 844 litros

844 litros Peso Líquido: 1.174 kg

1.174 kg Carga Útil: 650 kg

650 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 205/60 R16 (diant./tras.)

Liga leve, 205/60 R16 (diant./tras.) Garantia Total: 36 meses

36 meses Garantia de Motor e Câmbio: 36 meses

Parece que a Strada Ultra 2026 é uma escolha robusta e cheia de estilo para quem curte ter uma picape que entrega desempenho e conforto. E dá pra dizer que ela realmente leva a tradição das picapes no Brasil a outro nível, né? Não tem como não admirar!