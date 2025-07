Atriz em Quarteto Fantástico: curiosidades e novidades

Quem é Vanessa Kirby?

Vanessa Kirby, uma renomada atriz inglesa, nasceu em 18 de abril de 1988, em Wimbledon, Londres. Filha de um urologista e uma ex-editora de revista, cresceu em um ambiente criativo, ao lado de seus irmãos Joe e Juliet. Desde jovem, Vanessa se destacou no teatro, desenvolvendo sua vocação em clubes de atuação e se formando em inglês pela Universidade de Exeter, que ajudou a moldar sua visão artística.

Como começou sua carreira?

A paixão de Vanessa pela atuação começou cedo. Aos 11 anos, já estava envolvida em atividades teatrais. Sua estreia profissional aconteceu em 2010, com a peça "Todos os Meus Filhos". Mesmo enfrentando obstáculos, como a rejeição pela London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), ela persistiu e ganhou destaque em produções teatrais. Sua entrada no cinema e na televisão se deu com os filmes "O Destino de uma Nação" e a série "A Coroa".

Principais conquistas

Vanessa Kirby conquistou vários prêmios ao longo de sua carreira, destacando-se pelas seguintes realizações:

Ganhou o BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel na série "A Coroa" em 2018.

Foi agraciada com o Volpi Cup de Melhor Atriz no Festival de Veneza em 2020 por "Fragmentos de uma Mulher".

Recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz também por "Fragmentos de uma Mulher".

Venceu o WhatsOnStage Award por sua atuação em "Um Bonde Chamado Desejo" em 2014.

Reconhecida como Estrela do Amanhã pela Screen International em 2018.

Patrimônio estimado

O patrimônio de Vanessa Kirby é estimado em dezenas de milhões de dólares, atribuído a seu sucesso em blockbusters, como "Missão: Impossível" e "Velozes e Furiosos", que contribuíram para sua fortuna.

Filmes e séries

A atriz possui uma carreira diversificada com participação em várias produções, tanto no cinema quanto na televisão:

Filmes:

"O Destino de uma Nação" (2010) – Como Jane

"Um Crime no Expresso do Oriente" (2012) – Como Kate

"Questão de Tempo" (2013) – Como Joanna

"Rainha e País" (2014) – Como Orthwaite

"Evereste" (2015) – Como Sandy Hill

"Missão: Impossível – Efeito Fallout" (2018) – Como Viúva Branca

"Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw" (2019) – Como Hattie Shaw

"Fragmentos de uma Mulher" (2020) – Como Martha Weiss

"Napoleão" (2023) – Como Josephine

"Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um" (2023) – Como Viúva Branca

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (2025) – Como Sue Storm/Mulher Invisível

Séries:

"A Hora" (2011-2012) – Como Ruth Elms

"Grandes Esperanças" (2011) – Como Estella

"As Crônicas de Frankenstein" (2015-2017) – Como Lady Reed

"A Coroa" (2016-2017) – Como Princesa Margaret

Atividades antes da atuação

Antes de se consagrar no mundo da atuação, Vanessa Kirby trabalhou em um asilo para pessoas com AIDS na África do Sul durante um ano sabático. Essa experiência, junto à sua educação em inglês, enriqueceram sua visão artística.

Curiosidades

Vanessa tem diversas curiosidades interessantes:

Fala francês fluentemente.

Cresceu acompanhando partidas de tênis em Wimbledon.

Possui uma tatuagem de borboleta no tornozelo.

Apoia a organização de caridade War Child.

Gosta de esportes de aventura, como esqui e escalada.

É fã de literatura clássica, incluindo Shakespeare.

Já viajou para mais de 50 países.

Segue uma dieta vegetariana.

É fã de rock e adora músicas da banda Metallica.

Frequenta museus e galerias de arte.

Torce para o Arsenal, time de futebol inglês.

Toca violão em seu tempo livre e defende a igualdade de gênero.

Aprecia comida picante e é inspirada por Meryl Streep em sua carreira.

Vida pessoal e atividades fora da atuação

Fora das telas, Vanessa Kirby se dedica a viajar e praticar esportes de aventura. Ela tem uma forte paixão pela literatura e utiliza seu tempo livre para apoiar causas sociais e passar momentos com amigos e familiares. Sua dedicação à arte leva a interessar-se por exposições culturais.

Impacto cultural

Vanessa Kirby destaca-se por sua versatilidade e a forma como conecta o público com suas atuações intensas, desde "A Coroa" até "Napoleão". Suas ações em prol de causas sociais também inspiram mudanças significativas, motivando jovens atores e promovendo a discussão sobre igualdade de gênero e saúde mental.