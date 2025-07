T-Cross Extreme tem desconto de R$ 30 mil e custa menos que Dolphin

O Volkswagen T-Cross Extreme 250 TSI está em destaque neste mês de julho, especialmente para o público PcD que pode aproveitar uma oferta imperdível. Quem tem direito à isenção de impostos na compra de um carro novo pode aproveitar a isenção total de IPI, além de um desconto direto da fábrica.

O preço de tabela da versão Extreme 250 TSI é de R$ 191.990,00, mas para quem se enquadra nas regras do beneficio, esse valor pode cair para R$ 161.188,63. Isso representa uma economia de R$ 30.801,37! A informação é de uma concessionária local, então vale a pena correr para garantir essa condição. Para efeito de comparação, o elétrico BYD Dolphin começa em R$ 149.800 na versão de entrada e vai até R$ 179.800 na versão Plus.

Desempenho e Tecnologia

O T-Cross Extreme vem equipado com um motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, o conhecido 250 TSI, que entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque. Essa motorização só está disponível nessa versão e na Highline. Acompanhado de uma transmissão automática de seis marchas, o modelo oferece uma experiência de condução que pode ser bastante agradável — perfeito para quem enfrenta o trânsito das grandes cidades.

No primeiro semestre de 2025, o T-Cross se destacou no mercado, com 44.532 unidades vendidas, garantindo a liderança no segmento de SUVs. O Honda HR-V ficou em segundo lugar, com 32.004 unidades, seguido pelo Hyundai Creta, que teve 31.182 emplacamentos.

Conforto e Segurança

Essa versão do T-Cross não economiza em itens de conforto e segurança. Ele vem com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), sensores de estacionamento traseiros, direção elétrica e um belo conjunto de faróis e lanternas de LED. Os vidros elétricos e o alarme são outro detalhe que agregam na hora de pensar na segurança.

A central multimídia VW Play, com uma tela de 10,1 polegadas e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, traz uma pitada de modernidade ao carro. E quem não gosta de um painel digital de 10,25 polegadas para dar aquele toque tecnológico?

Nos detalhes externos, são rodas diamantadas de 17 polegadas e um rack de teto que dão aquele visual robusto e estiloso. O carro ainda vem com apliques em laranja, que agregam um charme especial. E se você pensa que só isso basta, ele ainda tem câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros para facilitar as manobras — excelente para quem já se viu em situações complicadas no dia a dia.

Itens Opcionais

Se você gosta de customizar seu carro, o T-Cross oferece pacotes adicionais interessantes:

Pacote ADAS (R$ 3.550) : traz alertas de ponto cego e de saída de faixa com correção no volante, além de pneus auto selantes. Uma mão na roda para quem dirige muito!

Pacote Bi-color (R$ 2.650) : inclui rodas diamantadas escurecidas, logotipos, e retrovisores na cor preta, também com pneus auto selantes.

Pacote Sky View (R$ 7.550): para quem não resiste a um teto solar panorâmico. Nada como abrir o teto e sentir a brisa enquanto você dirige!

A tabela de preços está bem clara, mostrando a diferença de valores entre as configurações e os descontos para o público PcD, fazendo do T-Cross uma escolha bem viável neste momento.