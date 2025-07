Bronco Sport pode ser o próximo Raptor da Ford?

Não faz muito tempo que o CEO da Ford anunciou uma mudança de rota bem interessante: a marca está deixando os carros sem graça de lado e investindo pesado em veículos icônicos. E, pelo que parece, essa promessa está se concretizando com a linha Raptor. Recentemente, um protótipo do Bronco Sport foi flagrado em Michigan, e ele não passou despercebido.

Esse modelo estava quase sem disfarces, com uma preparação que chamou a atenção de qualquer amante de carros. Ele vinha equipado com pneus BFGoodrich KM3, que são feitos para quem gosta de aventura, além de uma suspensão bem elevada e molduras robustas nos para-lamas. Para completar, tinha três emblemas Raptor colados na carroceria, detalhadamente posicionados como se fosse uma versão oficial.

Quando a Ford se manifestou, a palavra foi de que não há nada sendo desenvolvido oficialmente. Um porta-voz da marca comentou que era apenas um projeto de um funcionário, dizendo que “isso é só nossa equipe se divertindo, não é um Bronco Sport Raptor”. Essa atividade de personalização tem sido incentivada pela Ford, então, vai saber se tem algo a mais por trás disso.

Agora, se olharmos para o protótipo, dá para notar que ele vai além do que a versão Sasquatch oferece. A altura em relação ao solo é pronunciada, os pneus são mais agressivos e o design inclui um quebra-mato frontal metálico, ganchos de reboque e até um protetor de cárter. Esses detalhes estão bem próximos do que encontramos nas versões Raptor da Ranger ou F-150.

As imagens foram capturadas enquanto o carro passeava entre dois edifícios da Ford. Não temos informações concretas sobre o motor, mas se realmente for avançar para uma versão mais radical, é de se esperar algo além do 2.0 turbo com 250 cv, não é mesmo?

Apesar da negativa oficial, o protótipo levanta algumas suspeitas. A demanda por modelos off-road está nas alturas. Ter um Bronco Sport mais radical no mercado seria uma jogada certeira. Então, pode ser que essa "brincadeira" interna seja apenas a ponta do iceberg para um novo carro icônico da Ford.