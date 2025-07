A usurpadora chega ao fim com baixa audiência no SBT

A clássica novela mexicana A Usurpadora chegou ao fim em sua sétima exibição na tarde de sexta-feira, 25 de julho, no SBT. A trama, que conta com a interpretação de Gabriela Spanic, terminou sua trajetória com uma média de 3,2 pontos na Grande São Paulo. Apesar de ter mantido um público fiel e gerado discussões nas redes sociais, a alteração de formato nos capítulos finais deixou alguns telespectadores insatisfeitos.

A emissora decidiu comprimir a história, reduzindo os episódios para 95, o que provocou críticas sobre a rapidez da edição e a falta de desenvolvimento dramático nas cenas finais. Como resultado, o SBT já planeja a volta do programa Casos de Família, que ocupará o espaço deixado pela novela.

A decisão da direção artística foi de não substituir A Usurpadora por outra novela mexicana. Em vez disso, o canal irá renovar a faixa vespertina com Casos de Família, um formato que já se mostrou popular entre o público. Essa troca de programação parece estar alinhada com a estratégia da emissora de controle de custos e a busca por atrações de apelo imediato.

‘A Usurpadora’ foi um grande sucesso na sua estreia original, em 1999, alcançando médias entre 18 e 21 pontos no SBT. Com o passar dos anos, a novela foi reprisada em várias ocasiões — 2000, 2005, 2007, 2012, 2015 e 2016 — mas sempre com índices de audiência mais baixos, embora continuasse a ser apreciada pelos fãs nostálgicos.

Além de seu sucesso na TV, a novela também se destacou em plataformas de streaming. Em 2021, A Usurpadora chegou ao Globoplay, onde impressionou ao ultrapassar novas produções da Globo, como Um Lugar ao Sol e Verdades Secretas 2, tornando-se um dos conteúdos mais assistidos da plataforma. Em 2022, a trama foi exibida pelo Canal Viva.

A história gira em torno das gêmeas Paola e Paulina, ambas interpretadas por Gabriela Spanic. Enquanto Paulina vive uma vida simples com sua mãe, Paola é uma figura da alta sociedade, conhecida por seu comportamento manipulador. O enredo se intensifica quando Paola sugere que Paulina assuma sua identidade, desencadeando uma série de conflitos, reviravoltas e revelações que marcaram a teledramaturgia latina.