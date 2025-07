Honda lança novo SUV com motor turbo e consumo de até 13 km/l

O Honda HR-V 2026 é uma opção bastante atrativa para quem busca um SUV moderno e confortável, ideal tanto para famílias quanto para motoristas que enfrentam o trânsito urbano. O modelo vem em quatro versões: EX, EXL, Advance e Touring, cada uma oferecendo diferentes recursos e preços, visando atender a variados perfis de consumidores.

Preços e Versões do Honda HR-V 2026

Os preços sugeridos para as versões do Honda HR-V em 2025 no Brasil são os seguintes:

EX : R$ 163.200

: R$ 163.200 EXL : R$ 170.900

: R$ 170.900 Advance : R$ 199.400

: R$ 199.400 Touring: R$ 209.900

Essas opções refletem uma estratégia da Honda para posicionar o HR-V como um SUV compacto de qualidade, mas acessível. Por exemplo, a versão EX é ótima para quem busca um modelo com boa relação custo-benefício, enquanto a Touring oferece mais sofisticação e recursos tecnológicos. O HR-V concorre com modelos como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross.

Desempenho do Honda HR-V 2026

O HR-V 2026 é bem equipado em termos de desempenho. As versões EX e EXL vêm com um motor 1.5 i-VTEC Flex aspirado, que gera 126 cavalos e 15,8 kgfm de torque. Já as versões Advance e Touring possuem o motor 1.5 VTEC Turbo Flex, que fornece 177 cavalos e 24,5 kgfm de torque. Todos os modelos utilizam uma transmissão CVT que simula sete marchas, proporcionando uma condução suave.

Quanto ao consumo, as versões turbo conseguem até 11,6 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada, enquanto as versões aspiradas têm um consumo ligeiramente menor, mas ainda competitivo para um SUV.

Equipamentos de Cada Versão

O Honda HR-V 2026 traz uma série de equipamentos que priorizam conforto e segurança. Veja o que cada versão oferece:

EX (R$ 163.200) : Central multimídia de 8 polegadas com suporte para Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital, seis airbags, controles de tração e estabilidade, câmera de ré e acesso sem chave.

EXL (R$ 170.900) : Inclui bancos em couro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado de duas zonas, faróis de neblina e retrovisor eletrocrômico.

Advance (R$ 199.400) : Apresenta painel digital de 7 polegadas, rodas de liga leve de 18 polegadas, pacote de segurança Honda Sensing e grade frontal esportiva.

Touring (R$ 209.900): A versão topo de linha conta com ajuste elétrico para o banco do motorista, sistema de som premium, pisca sequencial em LED, porta-malas com abertura por sensor e acabamentos exclusivos.

Todas as versões vêm com o pacote de segurança Honda Sensing, que inclui frenagem automática de emergência e mitigação de saída de faixa, destacando o HR-V no quesito segurança.

Vantagens do Honda HR-V 2026

O Honda HR-V 2026 se destaca no mercado de SUVs compactos devido à sua confiabilidade, eficiência e recursos modernos. O pacote Honda Sensing é oferecido como padrão em todas as versões, o que não é comum entre adversários como Nissan Kicks e Jeep Renegade. Além disso, a Honda tem uma boa reputação em relação à durabilidade e valor de revenda.

Apesar de suas qualidades, o HR-V tem alguns pontos a serem considerados. Concorrentes como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross oferecem teto solar panorâmico, que não está disponível na versão Touring. Além disso, o porta-malas tem capacidade de 354 litros, menor que o de alguns rivais, como o Mazda CX-30. Por outro lado, a eficiência de combustível é um de seus pontos fortes, podendo chegar a 13,9 km/l nas versões aspiradas.

Vale a Pena Investir no Honda HR-V 2026?

O Honda HR-V 2026 é uma opção versátil e confiável, com preços que variam de R$ 163.200 a R$ 209.900, abrangendo diversas faixas orçamentárias. Se você precisa de um carro econômico para o dia a dia ou um modelo mais luxuoso, o HR-V pode atender suas necessidades. Com seus motores eficientes, tecnologia de segurança avançada e a confiança da marca Honda, ele se posiciona como uma escolha sólida no competitivo segmento de SUVs no Brasil. Se você está procurando um carro que combine conforto, tecnologia e economia, o Honda HR-V 2026 pode ser a escolha ideal.