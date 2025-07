A máquina que redefiniu o SUV esportivo moderno

Imagine um SUV que não apenas chama a atenção por sua aparência, mas também entrega desempenho impressionante. O Bentayga Speed 2025 apresenta um motor V8 mais compacto e potente, capaz de gerar 641 cavalos de potência, um aumento de 15 cavalos em relação ao modelo anterior. Além disso, o veículo foi reduzido em 43 kg, agora pesando 2.465 kg, o que permite acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, meio segundo mais rápido que seu predecessor, proporcionando uma experiência de condução emocionante.

Uma das inovações que destacam o Bentayga Speed é a direção nas rodas traseiras. Esse recurso melhora a manobrabilidade, especialmente em curvas difíceis. Para garantir segurança e precisão, o SUV também pode ser equipado com freios de cerâmica, que, combinados com as rodas Speed de 23 polegadas, oferecem uma resposta eficiente, ideal para quem deseja desempenho sem abrir mão do conforto.

Design e Estilo

A Bentley é conhecida por seu compromisso com a elegância, e o Bentayga Speed 2025 não decepciona. Com atualizações sutis, como novos faróis e lanternas traseiras com acabamentos escurecidos, o modelo ganha um aspecto moderno e sofisticado. Outra atração é a opção de teto preto, disponível em acabamento brilhante ou acetinado, que acentua a aparência esportiva do carro.

No interior, o luxo é reforçado com novos padrões de estofamento que equilibram estética e funcionalidade. Os detalhes cromados tradicionais podem ser substituídos por acabamentos em tons mais escuros, criando uma atmosfera esportiva e exclusiva. Esses elementos refletem o compromisso da marca em oferecer um nível de personalização e sofisticação incomparável.

Destaques do design do Bentayga Speed 2025:

Faróis e lanternas com acabamento escurecido.

Opção de teto preto brilhante ou acetinado.

Estofamento renovado, focado em conforto e estilo.

Avanços Tecnológicos

Além da performance aprimorada, o Bentayga Speed 2025 traz várias inovações tecnológicas para melhorar a experiência de condução. O modo Sport agora conta com amortecedores 15% mais firmes, proporcionando uma direção mais responsiva em comparação com o Bentayga V8 S. Isso, em conjunto com a direção nas rodas traseiras, permite que o SUV atinja uma velocidade máxima de 310 km/h, superando o modelo anterior por 4,8 km/h.

Os freios de cerâmica são outro destaque, oferecendo maior resistência em situações exigentes. Essas inovações tornam o Bentayga Speed não apenas mais rápido, mas também mais ágil e seguro, redefinindo o que significa ter um SUV de luxo.

O Futuro da Bentley

A Bentley está se voltando para um futuro mais sustentável, sem perder sua essência. O Bentayga Speed 2025 é o único modelo totalmente a gasolina na linha atual da marca, mas a empresa já está preparando o lançamento de seu primeiro SUV totalmente elétrico. Esse novo veículo, menor que o Bentayga, promete unir o luxo britânico à eficiência energética, especialmente considerando as rígidas normas de emissões da Europa.

Enquanto isso, o Bentayga Speed continua a ser um símbolo da inovação da marca, demonstrando que desempenho excepcional e design sofisticado podem caminhar juntos de maneira responsável. A Bentley mantém sua tradição de excelência, com um olhar voltado para o futuro, assegurando que sua identidade permaneça firme em um mundo em rápida transformação.