Ram Rampage Rebel tem desconto e custa menos que Toro

A Ram Rampage Rebel a gasolina na vibrante cor Vermelho Flame é uma picape que chama a atenção. E, para quem está de olho em um modelo zero km do ano 2025/2025, a boa notícia é que ela está disponível para venda direta. Mas atenção! Essa oferta é exclusiva para pessoas jurídicas com CNPJ ativo e produtores rurais que possuam inscrição estadual válida. As empresas de frotas e locadoras ficam de fora dessa jogada. E vale lembrar que a promoção vai até 5 de agosto de 2025, ou até acabarem as 20 unidades disponíveis. Então, quem correr, pode ficar com a nova nave.

Falando em vantagens, quem tem um seminovo para trocar pode garantir uma supervalorização de R$ 10.000,00 no negócio! Para aproveitar, o carro antigo precisa ser fabricado no Brasil, ter sido feito a partir de 2020, rodar em média até 20 mil km por ano, estar em bom estado e ter feito todas as revisões nas concessionárias. Essa é uma ótima oportunidade, especialmente se você já teve que aguentar um trânsito pesado e sonha em trocar de carro.

Normalmente, o preço da Ram Rampage Rebel 2.0 a gasolina é de R$ 270.990,00 para o público em geral. Mas para as empresas e agricultores, o valor cai para R$ 233.050,00, uma economia nada desprezível de R$ 37.940,00! É sempre bom lembrar que os preços podem variar conforme a região, então é bom ficar atento.

As concessionárias da Ram estão prontas para ajudar com todas as informações sobre opções de financiamento, além de esclarecimentos sobre a documentação necessária para finalizar a compra. Vale a pena dar uma passadinha por lá se você estiver na dúvida.

Nos primeiros seis meses desse ano, o cenário nas vendas de picapes intermediárias revelou que a Fiat Toro lidera, com 23.332 unidades. A Ram Rampage aparece em segundo, com 11.428 emplacamentos, deixando a Chevrolet Montana e a Renault Oroch para trás. É interessante ver como as preferências do público mudam, não acha?

Agora, falando do coração da picape, a Ram Rampage Rebel vem equipada com um motor 2.0 turbo a gasolina, entregando 272 cavalos de potência e um torque de 40,8 kgfm. Para quem aprecia uma condução mais dinâmica, o câmbio automático de nove marchas e a tração nas quatro rodas fazem a diferença em estradas mais exigentes — e quem dirige muito em estrada sabe como isso ajuda!

Quando você entra na cabine, a modernidade se destaca: um painel de instrumentos Full Digital de 10,3”, um carregador por indução chamado Ramcharger, e uma central multimídia Uconnect de 12,3” que é pura conexão, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Esse tipo de tecnologia faz toda a diferença, especialmente em longas viagens, quando a música e as direções precisam estar sempre à mão.

A segurança também é um ponto forte com 7 airbags, acendimento automático dos faróis, ar-condicionado digital dual zone e um bom pacote de assistência como o controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go. O conforto do banco do motorista com ajuste elétrico em 12 posições é um toque especial para quem já passou horas ao volante.

Com todas essas características, sem dúvida, a Ram Rampage Rebel é uma picape que vale a pena considerar para quem busca um modelo robusto, cheio de tecnologia e conforto. Se você curte picapes, essa pode ser uma excelente aquisição!