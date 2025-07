Volkswagen Tayron é lançado na Austrália para competir com Kia Sorento

A Volkswagen lançou o novo SUV Tayron na Austrália, que chega para dar uma repaginada no Tiguan Allspace. Com opções de cinco ou sete lugares, o Tayron mantém um design que lembra muito o Tiguan, mas ganhou alguns centímetros a mais, atingindo 4,8 metros de comprimento. Isso significa mais espaço interno e conforto para quem ama rodar!

Vamos começar pelo modelo de entrada, o 110TSI Life. Ele vem com uma configuração de sete lugares, motor 1.4 turbo a gasolina que entrega 110 kW e 250 Nm. Um detalhe bacana é que ele tem tração dianteira e trocas de marcha bem suaves, graças ao câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas. O preço para essa versão é de AU$ 48.290, uma opção que promete brigar forte no segmento.

Para quem precisa de um espaço reduzido, mas não quer abrir mão da força, a versão 150TSI Life é uma boa pedida. Com motorização 2.0 turbo de 150 kW e tração integral 4Motion, essa belezura ainda conta com um porta-malas generoso de 885 litros. O preço está em AU$ 53.990, sem contar as taxas.

Versões Intermediárias e Tecnologia

Se a ideia é investir um pouco mais em tecnologia e conforto, a versão 150TSI Elegance novamente oferece sete lugares e mantém a tração integral. Essa versão é cheia de mimos, como rodas de liga leve de 19 polegadas, faróis LED top de linha, bancos de couro que podem aquecer e até fazer massagens, e o volante aquecido para os dias mais frios. Que tal pensar em uma viagem para o interior com a família e aproveitar tudo isso?

Para os guias tecnológicos de plantão, existe o pacote “Som e Visão”, que adiciona uma tela touchscreen de 15 polegadas, faróis HD Matrix LED, e um sistema de som premium da Harmon Kardon. Tudo isso pode ser seu por apenas AU$ 4.200 a mais. E se você curte um teto solar panorâmico, é só desembolsar mais AU$ 2.100.

Versão Top: Desempenho e Estilo

Agora, se você é daqueles que não abre mão de potência e estilo, a versão 195TSI R-Line é para você. Com 195 kW e 400 Nm de torque, ela vem de série com rodas de 20 polegadas, faróis HD Matrix LED, e uma tela de 15 polegadas que vai fazer você se sentir dentro de um carro do futuro. O preço inicia a partir de AU$ 73.490, e ainda há a opção de um pacote Black Style por AU$ 1.500, que transforma detalhes do exterior e interior em um acabamento em preto fosco.

Por falar em utilidade, o Tayron é capaz de rebocar até 2.500 kg nas versões 150TSI e 195TSI. Se você já teve que levar uma caravana ou até uma lancha, sabe como isso pode ser um diferencial na hora de escolher o carro.

Equipamentos e Segurança

Na versão mais básica, o 110TSI Life, já vem equipado com rodas de 18 polegadas, um sistema de infotainment com tela de 12,9 polegadas, rádio digital DAB+, além de Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E quem não gostaria de um porta-malas elétrico e acesso sem chave? Esses detalhes fazem toda a diferença no dia a dia.

Outros recursos de segurança são muito bem-vindos: controle de cruzeiro adaptativo com função stop-and-go, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado e uma câmera de 360 graus. Sete airbags também garantem mais tranquilidade na hora de pegar a estrada.

O Tayron promete ser um carro que vai agradar muitas famílias e aqueles que amam se aventurar. O lançamento oficial na Austrália está perto de acontecer, e quem sabe não vemos em breve essa máquina rodando pelas nossas estradas, fazendo companhia a outros SUVs como o Toyota Corolla Cross?