VW Nivus flagrado; modelo pode ter sistema híbrido

A Volkswagen está apostando alto no Nivus para a linha 2025, que já ganhou uma atualização em outubro do ano passado. Agora, a grande novidade é a chegada da versão GTS, que traz um ar esportivo ao modelo. Mas parece que os planos da montadora vão muito além de apenas uma mudança no visual e novas opções. Recentemente, o perfil @placaverde fez um flagra que mostra duas unidades camufladas desse SUV. É sempre empolgante ver o que vem por aí!

Rumores apontam que a Volkswagen está usando o Nivus como base para os testes do primeiro híbrido nacional da marca. Atente-se, porque até agora, a montadora não confirmou nada oficialmente sobre esse novo motor com o SUV. Na Europa, o T-Roc, um SUV que também faz parte da família Volkswagen, vai receber um conjunto híbrido pleno em 2024. Aqui no Brasil, a VW ainda não oferece algo nesse sentido, embora já tenha opções híbridas leves e elétricas.

Híbrido à Vista

A chegada da tecnologia híbrida sem precisar recarregar externamente é uma jogada interessante. Essa opção deve agradar bastante quem procura algo similar ao que a Toyota já oferece. O novo sistema híbrido deve estrear em 2026 e está ligado ao motor 1.5 turbo, possivelmente combinado com um motor elétrico e uma bateria menor para facilitar trajetos curtos no modo elétrico.

E aqui no Brasil, isso pode ser um grande avanço. A Volkswagen está investindo pesadamente no país, com planos que somam R$ 16 bilhões até 2028. Isso inclui quatro modelos inéditos, com o Tera (uma picape intermediária) e as novas gerações do T-Cross e do Nivus na lista. Esse investimento deve ainda trazer uma nova plataforma, a MQB Hybrid, que pode misturar elementos da plataforma atual com a versão atualizada que já é usada pelo T-Roc.

O Que Esperar do Futuro

Com essa nova plataforma, as melhorias em termos de condução e dimensões ficam mais acessíveis. A VW deve começar a trabalhar com o sistema eTSI, que integra a tecnologia híbrida leve ao novo motor 1.5 turbo, uma novidade já confirmada para a planta de São Carlos (SP). Esse mesmo sistema híbrido, que chega na Europa em 2026, pode muito bem fazer parte da nova geração de modelos que utilizará a base MQB Hybrid.

Com investimentos até 2028, é bem provável que os novos SUVs compactos, como T-Cross e Nivus, já venham equipados com a tecnologia HEV. Essa é uma tendência forte entre os consumidores brasileiros, especialmente com o sucesso da Toyota. Além disso, o visual do novo T-Cross e do Nivus pode se inspirar bastante no T-Roc.

É claro que, no dia a dia, quem dirige muitos quilômetros por estrada consegue notar como um sistema híbrido pode ser prático, especialmente em áreas urbanas. Além disso, a tecnologia evolui para oferecer mais conforto e economia. Isso significa mais prazer ao dirigir, seja num dia comum ou em uma aventura no final de semana.