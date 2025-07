Peugeot 208 disponível por menos de R$ 80 mil com taxa zero

A demanda por carros 1.0 disparou desde que o governo anunciou mudanças no IPI, mas nem todas as opções se encaixam nesse novo cenário. Um exemplo é o Peugeot 208, que é feito na Argentina. Apesar disso, ele vem com preços bem em conta e uma promoção que inclui financiamento com taxa zero, desde que você tiver uma entrada boa.

Para você ter uma ideia, o Peugeot 208 Active 1.0 2025, que estava marcado a R$ 91.990, agora sai por R$ 74.490 se você pagar à vista e ainda fazer a troca de um carro usado. Se não tiver um usado, você ainda consegue um valor interessante: R$ 81.490. E se estiver pensando em financiar, a entrada é de R$ 57.043, mais 12 parcelas de aproximadamente R$ 2.366. Já a versão Style 1.0 também está com um preço atrativo: de R$ 103.990, ele fica por R$ 90.490 com a troca do usado ou R$ 93.490 sem ele, mas essa versão não participa do financiamento com taxa zero.

Ambas as versões compartilham o mesmo motor 1.0 aspirado, com 71/75 cv de potência e um torque que vai de 10 a 10,7 kgfm, combinado a um câmbio manual de cinco marchas. No dia a dia, ter um motor assim é uma mão na roda, principalmente para quem costuma enfrentar o trânsito nas grandes cidades. O 208 Active já vem de fábrica com 4 airbags, volante com regulagem de altura e profundidade, sistema de som com Bluetooth e ar-condicionado, tudo para deixar a sua experiência ao volante mais agradável.

Se você é do time que gosta de um pouco mais de força, o Peugeot 208 tem versões com motor 1.0 turbo, que entregam até 130 cv. Os preços começam em R$ 113.990 para a versão Allure e vão até R$ 128.990 para a versão GT, que traz um câmbio automático CVT com simulação de 7 marchas. Um bom incremento para quem adora uma emoção a mais na hora de acelerar.

E o que mais surpreende é como o Peugeot 208 consegue equilibrar conforto, tecnologia e economia. Um passeio com ele pelas ruas é sempre uma aventura, seja na cidade, seja na estrada.