Volkswagen Tera inicia exportação para a América Latina

O Volkswagen Tera já está fazendo sucesso nas ruas do Brasil e agora começa a desbravar mercados internacionais. Esse SUV compacto, que rola em Taubaté (SP), é a quinta aposta em um total de 21 lançamentos que a marca alemã prometeu para a América Latina até 2028. Com design moderno e desenvolvimento totalmente nacional, o Tera é, sem dúvida, uma jogada estratégica da Volkswagen para expandir pelo mundo.

Lançado em junho, o Tera já começou a ganhar destaque. Foram 2.555 unidades licenciadas no primeiro mês, mesmo com a marca registrando 12 mil pedidos logo nos primeiros 50 minutos de vendas. É claro que o volume de emplacamentos ficou aquém do que muitos esperavam, e a montadora atribui isso ao “ramp up”, essa fase em que a linha de montagem vai se ajustando. Mas não se preocupe, pois o modelo já está entre os 30 carros mais vendidos do país, mostrando que tem seu espaço garantido.

### Exportação e expansão

As primeiras unidades do Tera já cruzaram fronteiras e foram exportadas para 12 países, incluindo Argentina, México, Colômbia e Chile. E não para por aí! Até o fim de 2025, ele vai chegar a Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten. Isso só mostra como a Volkswagen está confiante nessa nova linha. Na África do Sul, o SUV será produzido localmente a partir de 2027 e poderá ter outro nome, como Tengo, Tavi, Tiva e Tion — todos com significados culturais.

### Dimensões e preços

Em termos de tamanho, o Tera tem 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,57 m. A plataforma MQB A0, emprestada do Polo e Nivus, garante uma impressão de robustez. O porta-malas acomoda 350 litros — bem prático para quem gosta de viajar — e o tanque de combustível tem capacidade para 49 litros. Os preços variam entre R$ 99.990 na versão MPI com câmbio manual e R$ 139.990 na versão High, que é automática.

### Motorização e desempenho

Quanto à motorização, o Tera vem com um motor 1.0 MPI aspirado que entrega até 84 cv em sua configuração básica. Já nas versões TSI, o motor 1.0 turbo flex atinge até 116 cv, com opções de câmbio manual ou automático de seis marchas. Agora, se você curte pisa no acelerador, saiba que ele vai de 0 a 100 km/h em até 10,1 segundos nas versões mais potentes, com uma velocidade máxima de 184 km/h — ideal para quem adora sentir a adrenalina nas rodovias.

O consumo também é um ponto positivo: com etanol, o Tera faz até 8,1 km/l na cidade e 10 km/l na estrada. Com gasolina, esses números sobem para até 11,7 km/l em áreas urbanas e 14,3 km/l nas rodovias, especialmente nas versões automáticas turbo. Um alívio para o bolso em tempos de combustíveis caros!

### Design e recursos

O Tera traz uma nova identidade visual para a Volkswagen no Brasil. A grade frontal menor, faróis mais estreitos e um para-choque dianteiro com design exclusivo destacam ainda mais o modelo. As novas cores, como Vermelho Hypernova, Prata Lunar e Azul Ártico, conferem a ele uma personalidade diferenciada.

A lista de equipamentos não fica atrás, incluindo central multimídia, controles de estabilidade e tração, faróis em LED, sensor de estacionamento, rodas de liga leve e até seis airbags nas versões mais completas. Essa gama de funcionalidades certamente agrega valor e robustez à proposta do Tera, firmando-o como uma peça chave na estratégia da VW na América Latina, especialmente com a concorrência de modelos como o Toyota Corolla Cross.