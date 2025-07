Mercedes-AMG revela novo esportivo com motor V8 mantido

A Mercedes-AMG não está disposta a deixar o V8 no passado, mesmo em tempos de eletrificação. Recentemente, foi apresentado o novo GT Track Sport, um conceito que mostra que a marca ainda acredita na potente combinação de cilindros que muitos fãs adoram. Embora a produção do modelo não esteja garantida, essa apresentação gera expectativa sobre a expansão da linha GT, e tudo indica que ele pode logo estar nas ruas.

Em maio, Michael Schiebe, o chefão da divisão AMG, reforçou essa ideia. Os engenheiros da marca estão trabalhando em um novo V8, que promete continuar relevante mesmo com as regras ambientais mais rigorosas. A proposta é criar um motor moderno que pode até dispensar a eletrificação em algumas aplicações. Segundo Schiebe, o foco é “realizar os sonhos dos clientes” que ainda desejam aquela experiência de dirigir um carro de luxo com a força dos oito cilindros.

GT Track Sport: conceito com pegada de rua

O GT Track Sport está se posicionando como um vislumbre de uma nova era para o V8. Apesar do nome que remete à pista, há boas chances de que ele seja homologado para uso urbano. Um detalhe que chama atenção são os pneus Michelin de rua que aparecem ao lado do protótipo camuflado. O design é bem agressivo, com um enorme spoiler dianteiro e um aerofólio que lembra um pescoço de cisne.

A expectativa é que a configuração do Track Sport se mantenha fiel ao seu foco em desempenho, adotando um layout de dois lugares. Essa escolha pode ser uma resposta às críticas que o GT atual recebeu por se aproximar demais do SL Coupé, que não é bem o que os puristas desejam.

Para quem dirige muito em estrada, um carro como esse promete não só diversão, mas também uma experiência de condução refinada. Evocar a emoção de um motor V8 nesse novo formato é uma excelente jogada da AMG.

Vencer os desafios da concorrência

A meta da Mercedes-AMG é, sem dúvida, brigar de igual para igual com rivais como o Porsche 911 GT3 RS. O GT Track Sport está com os olhos voltados para um padrão elevado, buscando recordes em Nürburgring. O AMG GT Black Series fez muito barulho ao marcar 6:48 no circuito há alguns anos, mas esse título foi recentemente desafiado pelo 911 GT2 RS que cravou 6:43,3. A revanche veio com o hipercarro AMG One, que levou a melhor ao cronometrar impressionantes 6:29,09.

Embora o GT Track Sport não deva atingir esses tempos, ele certamente almeja superar a marca do GT2 RS. Será um grande desafio, principalmente com os planos da Porsche para um novo modelo na mira.

V12 também resiste

Enquanto o V8 promete sobrevida, outro gigante mecânico também mantém seu espaço: o lendário V12 biturbo de 6.0 litros. Esse motor continua a ser reservado para modelos mais exclusivos, como o Classe S e o Pagani Utopia. Mesmo com marcas como BMW e Audi se despedindo de seus 12 cilindros, a Mercedes-AMG acredita que ainda há um público para esses motores grandiosos.

A paixão pelos motores tradicionais persiste, e isso é algo que toca o coração de qualquer entusiasta. Afinal, quem não fica animado ao ouvir o rugido de um motor V8 ou a suavidade poderosa de um V12 em ação?