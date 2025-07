Fiat Toro 2026 é vista sem camuflagem e ganha grade do Panda

A nova Fiat Toro está prestes a ganhar as ruas! A estreia da picape reestilizada está marcada para acontecer entre os dias 6 e 8 de agosto. Recentemente, ela foi flagrada em testes na charmosa Olinda (PE), toda camuflada, perto da fábrica de Goiana, onde também saem os SUVs da Jeep e a Ram Rampage. Os amigos do Instagram, o pessoal do @placaverde, conseguiram captar essas imagens exclusivas!

Uma das grandes novidades para a Toro é a motorização híbrida leve, que deve chegar até 2026. Com um sistema MHEV de 48 volts, essa força se dará através de um motor 1.3 turbo, que vai trabalhar junto com dois motores elétricos — um substitui o alternador e o outro fica acoplado ao câmbio automatizado E-DCT. Para quem encara o trânsito pesado no dia a dia, essa é uma mão na roda, pois promete uma redução de consumo bem interessante, seguindo o exemplo do Jeep Renegade.

A picape também não vai deixar de lado o motor 2.2 Multijet II turbo diesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm de torque. Com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, ela promete ser uma fera no off-road. Dados da montadora mostram que a Toro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 201 km/h, com um consumo de até 13,6 km/l na estrada. Para quem gosta de sentir a potência nas mãos, esse motor diesel é sempre uma boa pedida!

Falando do visual, a nova Toro seguirá uma linha moderna, parecida com a do Argo e Cronos. A frente terá uma grade mais retinha e faróis em LED com um efeito pixel charmoso. Os para-choques estão com um design mais quadrado, o que dá uma robustez legal à picape. Na traseira, embora as mudanças sejam sutis, as lanternas em LED vão ganhar um novo desenho. Então, quem gosta de um carro que chame atenção, já pode preparar o coração!

Por dentro, as melhorias também vão impressionar. A grande novidade é o freio de estacionamento eletrônico com função autohold, que muitos motoristas pediam há tempos. E não para por aí: a Toro deve incluir assistente de faixa, piloto automático adaptativo e novos acabamentos internos. Um visual mais moderno e funcional para o dia a dia, sem dúvida!

De janeiro a junho de 2025, a Toro emplacou 23.332 unidades, um número bem expressivo. Ela segue firme como uma das picapes mais vendidas da Fiat, perdendo apenas para a Strada, Argo, Mobi e Fastback. Essa reestilização é uma aposta da marca para manter a liderança em meio à concorrência.

Aliás, a picape vai enfrentar novos concorrentes, como a Volkswagen Udara e a Renault Niagara, que estão chegando para mexer com o mercado. A Chevrolet Montana também vai ganhar novidades na linha de 2026. Com todas essas mudanças, a Fiat tem tudo para deixar a Toro como uma das principais opções entre as picapes médias, trazendo um design atualizado e novas tecnologias.