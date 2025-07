Jeep Renegade Sport tem desconto e custa menos que Tera

O Jeep Renegade Sport T270 4×2, ano/modelo 2025/2026, na elegante cor Preto Carbon, está com uma oportunidade incrível para quem tem deficiência (PcD). Se você se enquadra nos critérios para isenção de impostos, pode levar esse SUV com uma oferta que faz a diferença: total isenção do IPI e parcial do ICMS, válida durante o mês de junho. Não é todo dia que aparece uma chance assim para um carro zero, não é mesmo?

Esses benefícios fazem parte do programa Autonomy, especialmente criado pensando em quem possui mobilidade reduzida, tanto para dirigir quanto para ser transportado. Para aproveitar esse desconto, você só precisa apresentar um laudo médico do Detran ou Ciretran da sua cidade, comprovando a deficiência e a necessidade de adaptações no veículo. Esse documento é importante porque vai indicar qual é o carro ideal e quais recursos podem facilitar a condução ou o transporte.

Desconto de R$ 18.300,00

O preço de tabela do Renegade Sport T270 4×2 é de R$ 118.290,00 para o público em geral. No entanto, para quem se encaixa nos critérios de isenção, o valor espetacular fica em R$ 99.990,00 — um desconto generoso de R$ 18.300,00. Isso faz do Renegade uma opção bastante competitiva frente a modelos como o Volkswagen Tera, que custa entre R$ 103.990 e R$ 139.990, dependendo da versão.

Motor e Desempenho

Sob o capô, o Renegade Sport traz um motor 1.3 T270 Flex, com quatro cilindros e 16 válvulas, que juntas oferecem até 176 cavalos de potência a 5.750 rpm, além de um torque robusto de 27,5 kgfm já a partir de 1.750 rpm. Ou seja, quem já enfrentou aquele trânsito caótico sabe como um motor esperto pode fazer a diferença na hora de sair do lugar.

Itens de Conforto e Segurança

Essa versão não decepciona quando o assunto é conforto e tecnologia. Ela vem equipada com um quadro de instrumentos em TFT de 3,5”, bancos em tecido premium e rodas de liga leve aro 17” com pneus 215/60. E, claro, segurança não é opção: são seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controle de estabilidade e tração, e monitoramento da pressão dos pneus. Esses detalhes fazem toda a diferença, principalmente em viagens longas.

Tem mais! Ele conta com o sistema Start&Stop, que desliga e liga o motor automaticamente, o que ajuda a economizar combustível no semáforo, além de faróis Full LED, que melhoram a visibilidade sem ofuscar os outros motoristas. Já pensou em dirigir um carro que combina tecnologia e eficiência?

Preço e Versão

Aqui vai a tabela que resume tudo para você:

Modelo Preço de tabela Preço para PcD Descontos Sport T270 4×2 R$ 118.290,00 R$ 99.990,00 R$ 18.300,00

Se você está na busca por um SUV que alie conforto, estilo e um ótimo custo-benefício, o Jeep Renegade Sport pode ser a sua próxima escolha. E quem sabe, na próxima viagem, você não aproveita tudo isso na estrada!