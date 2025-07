PhiCube oferece assinatura de gráfico com indicadores por R$ 34,95

A PhiCube, uma empresa que se especializa em análise técnica e desenvolvimento de algoritmos para o mercado financeiro, anunciou uma nova opção de assinatura mensal para o seu principal serviço, o Gráfico Web PhiCube. Agora, os usuários podem acessar a plataforma por R$ 34,95 ao mês, em uma assinatura trimestral.

Esse gráfico é projetado para investidores que desejam acompanhar as oscilações do mercado de forma mais organizada. Ele oferece ferramentas úteis para identificar tendências e oportunidades em ações, criptomoedas e outros ativos negociados, inclusos aqueles do mercado americano.

A nova versão da plataforma é uma alternativa mais acessível ao pacote completo da PhiCube, mas ainda mantém as funcionalidades essenciais para quem acompanha o mercado diariamente. Entre os principais recursos disponíveis na assinatura estão:

Acesso ao gráfico Web com indicadores próprios , como MIMA, Santo e PVPC.

, como MIMA, Santo e PVPC. Cobertura ampla de ativos , permitindo monitorar ações tanto brasileiras como americanas, além de criptomoedas, sem limites de registros.

, permitindo monitorar ações tanto brasileiras como americanas, além de criptomoedas, sem limites de registros. Algoritmos com inteligência artificial , que podem prever mudanças de tendência.

, que podem prever mudanças de tendência. Rastreador de setups, chamado PhiCube Prisma, que identifica automaticamente padrões e pontos de interesse nos gráficos.

Todos esses serviços podem ser acessados diretamente pelo navegador, eliminando a necessidade de instalação de programas complexos.

Além disso, os assinantes têm acesso a conteúdo adicional através de vídeos semanais publicados pela equipe da PhiCube no canal do Monitor do Mercado. Esses vídeos fornecem análises atualizadas, sendo uma ferramenta valiosa para iniciantes que desejam aprender a aplicar conceitos gráficos na prática, com exemplos reais do mercado.

A análise gráfica, conhecida também como análise técnica, é uma das maneiras mais tradicionais de investimento na bolsa de valores. Em vez de se basear em balanços financeiros ou fundamentos das empresas, os analistas gráficos estudam o comportamento dos preços ao longo do tempo. Eles buscam padrões que se repetem, ajudando a identificar os melhores momentos para comprar ou vender ações.

Para realizar essa análise, são utilizados gráficos de candles, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência, além de diversos indicadores técnicos. A PhiCube se destaca por utilizar uma metodologia própria, que se baseia em fórmulas matemáticas inspiradas na "razão áurea", com o objetivo de captar movimentos do mercado de forma mais precisa e com menos interferências.