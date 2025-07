Fiat Toro 2026 é flagrada e revela novidades no design

Após a chegada da linha reestilizada de compactos da Fiat, a expectativa agora é grande para a nova versão da picape Toro. Assim como os outros modelos da marca, a Toro vai adotar um design mais moderno, alinhado ao que está fazendo sucesso na Europa. A frente dela, por exemplo, vai ganhar uma nova grade em barras e para-choques com linhas mais quadradas.

Recentemente, nossos colegas do @placaverde flagaram a picape em Olinda, Pernambuco. Ela ainda estava camuflada, mas já podemos ver algumas mudanças interessantes. Para quem não sabe, a Toro é produzida no polo industrial de Goiana, onde também saem os SUVs da Jeep e a Ram Rampage.

Além do visual, essa nova versão deve trazer algumas atualizações em tecnologia e equipamentos. É esperado um freio de estacionamento eletrônico com recurso autohold, além de novidades como o piloto automático adaptativo e um assistente de faixas. O interior não deve sofrer tantas mudanças, mas novos materiais e texturas devem dar um ar mais sofisticado.

Uma novidade que já podemos notar é a nova assinatura em LED, conhecida como tipo pixel, que foi usada pela primeira vez no Grande Panda europeu. Essa mesma tecnologia também já apareceu por aqui em modelos como o Argo, Cronos, Pulse e Fastback. Quem já dirige à noite sabe como isso faz diferença na visibilidade.

A Toro é uma picape muito importante para a Fiat. Com uma margem de lucro por unidade mais alta por ser uma picape, ela é um dos mais vendidos da marca no Brasil. Nos primeiros seis meses de 2025, foram emplacadas 23.332 unidades, posicionando-se como a quinta mais vendida, só atrás de Strada, Argo, Mobi e Fastback.

Fica a curiosidade no ar: o lançamento da nova Toro é previsto para começo de agosto, e com tantas picapes novas chegando — como as da Renault e Volkswagen, além da nova Chevrolet Montana — o mercado vai ficar bem agitado nos próximos meses.