Recall de mais de 121 mil Jeep Grand Cherokee é convocado

Mais de 121 mil Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L estão envolvidos em um recall que a Stellantis acaba de anunciar. O problema? Os apoios de cabeça da segunda fileira que estão com defeito. Isso pode fazer com que o mecanismo de travamento não funcione como deveria, deixando o encosto numa posição insegura, especialmente durante uma colisão.

Dentre essas unidades, 78.157 do Grand Cherokee foram produzidas entre maio de 2023 e maio de 2024, enquanto 43.241 do Grand Cherokee L saíram da fábrica entre maio de 2023 e janeiro de 2024. A montadora identificou uma “interferência” no sistema de travamento que compromete a segurança do apoio de cabeça. E, quem já passou por um susto na estrada sabe como um apoio de cabeça bem ajustado faz toda a diferença.

A Jeep ainda não explicou o que exatamente causa essa falha, mas alerta que a altura do encosto pode ficar abaixo de 750 mm, o que não respeita as normas de segurança exigidas. De qualquer forma, a marca vai avisar os donos afetados entre os dias 5 e 9 de setembro, e a troca das peças com defeito será totalmente gratuita nas concessionárias. Ah, e vale lembrar que a divisão Mopar também está chamando para um recall adicional de 764 apoios de cabeça vendidos separadamente.

E como o recall não para por aí, também foi acionado um menor envolvendo 21 unidades da minivan Chrysler Pacifica dos anos 2024 e 2025. O problema nessa querida é que a câmera de ré pode falhar ao engatar a marcha, o que é um baita risco durante manobras de estacionamento. Se você já teve que confiar na câmera para estacionar em um lugar apertado, entende bem a importância disso.

A Stellantis informa que todas as Pacifica afetadas já passaram por reparos, com sistemas de infoentretenimento trocados entre setembro de 2024 e abril de 2025. Mas a causa específica do defeito ainda não foi divulgada. Com tantos recalls, é sempre bom ficar de olho nas notícias e garantir que seu carro esteja em ordem para pegar a estrada com segurança.