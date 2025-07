Ibovespa cede com saída de investimentos estrangeiros

Na quinta-feira, 24 de agosto, o Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, apresentou uma queda de 1,15%, fechando aos 133.807 pontos. O volume financeiro movimentado no dia totalizou R$ 15,7 bilhões.

Essa desvalorização foi influenciada pela saída de investidores estrangeiros do mercado, que tem gerado pressão sobre as ações. Até o dia 22 de agosto, a retirada de capital por parte desses investidores somava quase R$ 5 bilhões neste mês. Apesar disso, neste ano, o fluxo de recursos ainda é positivo, com uma entrada acumulada de R$ 21,45 bilhões.

Um fator que impactou o mercado foi a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Esse cenário, junto com a instabilidade política e a incerteza em relação à postura de Donald Trump, aumentou a apreensão sobre a economia brasileira.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo já elaborou um plano de contingência para enfrentar as tarifas impostas pelos EUA. Esse plano será apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inclui medidas como a criação de linhas de crédito para apoiar as empresas que possam ser afetadas.

Apesar da queda no dia, o Ibovespa ainda acumula um crescimento de 0,32% na semana. No entanto, a bolsa recuou 3,63% no mês. No acumulado do ano, o índice registra uma alta de 11,24%.

### Destaques do Ibovespa

Após um período de valorização impulsionado por notícias positivas da China, a ações da Vale caíram 1,55%. Já a Petrobras apresentou variações: as ações preferenciais (PETR3) tiveram uma leve alta de 0,11%, enquanto as ações ordinárias (PETR4) tiveram uma queda de 0,16%. O setor bancário também registrou desvalorizações, com a queda variando de 0,45% no Santander até 1,26% no Bradesco.

Entre as ações que se destacaram em alta, o Pão de Açúcar teve um aumento de 1,45%, seguido pela Petz, com alta de 1%, e pela Vibra, que subiu 0,74%. Por outro lado, as maiores quedas foram registradas nas ações da WEG, que caiu 4,68%, da Embraer, com uma desvalorização de 3,89%, e da Cyrela, que teve uma queda de 3,86%.