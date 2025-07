Grupo Renault registra aumento nas vendas na Europa

O Grupo Renault mostrou um crescimento inesperado no primeiro semestre de 2025, com vendas globais subindo 1,3%. Isso é especialmente impressionante, visto que o mercado europeu, onde a situação não anda tão bem, encolheu em 1,1%. Aqui na América do Sul, esse crescimento é uma boa notícia para os apaixonados por carros da marca.

Na Europa, as vendas de carros de passeio da Renault aumentaram 5,4% mesmo em um cenário de estabilidade do setor. Tudo isso graças a um desempenho robusto da marca, que vendeu 394.278 unidades, um avanço de 8,4%. A Dacia, que oferece opções mais acessíveis, também se destacou com 308.957 unidades vendidas, marcando um crescimento de 1,1%. E não podemos esquecer da Alpine, com uma alta de 89% nas vendas, alcançando 4.871 emplacamentos.

Em um dia de trânsito intenso, quem já dirigiu um Renault sabe como a marca busca se destacar pela eficiência e tecnologia dos seus veículos. Isso é algo que faz diferença nas estradas.

### Vendas de utilitários em queda

O setor de veículos utilitários comerciais, no entanto, enfrentou tempos difíceis. As vendas da Renault nesse segmento caíram 29% na Europa. O diretor interino, Duncan Minto, apontou a instabilidade econômica como um fator chave. A chegada da nova van Express, inspirada no Dacia Dokker (que conhecemos como Kangoo aqui), e a oferta limitada do novo modelo Master também foram citadas como causas.

Apesar disso, o grupo conseguiu aumentar sua receita em 2,5%, totalizando 27,6 bilhões de euros. A margem operacional ficou em 6%, e mesmo enfrentando pressões de capital de giro, conseguiram gerar um fluxo de caixa livre de 47 milhões de euros. No mercado, isso pode ser comparável a calcular os gastos com combustível antes de uma viagem, uma estratégia que pode evitar surpresas no fim do mês.

### Elétricos e híbridos ganham espaço na Renault

A eletrificação é um foco forte para a Renault. Os modelos totalmente elétricos já representam 16% das vendas, um aumento de 57% em relação ao semestre anterior. Isso tudo impulsionado pelo lançamento do tão aguardado Renault 5. Os híbridos completam o cenário, somando 41% das vendas e com um crescimento de 36%.

Fora da Europa, as vendas cresceram 16%, mostrando que o apelo da marca se espalha pelo mundo. Países como Marrocos e Argentina estão se tornando mercados promissores, com a Renault se posicionando bem com modelos acessíveis, como o Renault 5 e a futura versão do Twingo elétrico, que promete preços atrativos.

### Dacia cresce com Spring e Bigster

Mesmo com uma leve queda global de 0,7%, a Dacia, que é parte do grupo, conseguiu ótimos resultados. O subcompacto elétrico Spring, que lembra muito o nosso Kwid E-Tech, teve um aumento de 63% nas vendas, com cerca de 16 mil unidades vendidas só depois da reestilização. O SUV Bigster, que chegou com força, também mostrou que a Dacia está se reinventando no mercado e conquistando clientes que antes estavam em outras marcas.

Ao pensar na concorrência das marcas chinesas que estão chegando, a Dacia continua a se destacar, focando em preços acessíveis. O diretor de vendas, Frank Marotte, comentou que isso os força a se adaptar e melhorar, uma filosofia que todos nós conhecemos muito bem ao dirigir e buscar sempre a melhor experiência nas estradas.