Hatch pode ser mais vantajoso que SUV; entenda o porquê

Fiat Argo Trekking 2026: A Direção do Aventura

O Fiat Argo Trekking 2026 chegou ao Brasil para oferecer uma mistura de praticidade e um toque de aventura, ideal para quem quer se destacar nas ruas e explorar novos caminhos. Esse hatch compacto combina tradição, inovação e um preço competitivo. Com atualizações que reforçam seu caráter aventureiro, ele oferece tecnologia moderna, um design atrativo e eficiência, visando atender motoristas que buscam versatilidade sem renunciar ao conforto.

O Diferencial do Fiat Argo Trekking 2026

Este modelo não é simplesmente mais um hatch no mercado. Ele é projetado com robustez, um estilo que remete a aventuras e tecnologia que atende ao motorista moderno. Uma das novidades é a central multimídia Uconnect de 7 polegadas, que agora permite espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, facilitando o uso de aplicativos e a navegação. A suspensão elevada, com 18,2 cm de altura do solo, torna o Argo Trekking capaz de lidar com lombadas, buracos e até estradas de chão, superando muitos SUVs compactos.

O design também recebeu atenção especial. Com faróis e luzes de neblina em LED, o veículo tem melhor visibilidade e um visual moderno. As rodas de liga leve de 15 polegadas, equipadas com pneus Pirelli ATR Scorpion, acentuam seu perfil aventureiro. Com um preço inicial de R$ 99.990 na versão manual, ele representa uma excelente relação custo-benefício para quem busca estilo e praticidade.

Especificações Técnicas do Argo Trekking 2026

Sob o capô, o Argo Trekking 2026 é equipado com um motor 1.3 Firefly flex. Este motor é conhecido pela sua eficiência, entregando até 107 cv de potência com etanol e 13,7 kgfm de torque, proporcionando um desempenho adequado tanto na cidade quanto em viagens. Os motoristas podem optar entre um câmbio manual de 5 velocidades ou um câmbio automático CVT que simula 7 marchas, oferecendo trocas suaves e melhor economia de combustível.

Os números do consumo são promissores. De acordo com o Inmetro, o Argo faz 12,8 km/l na cidade com gasolina e 14,3 km/l na estrada. Com etanol, os números são de 9,0 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada. Testes práticos mostram que o modelo pode alcançar até 16,5 km/l em trajetos ideais, tornando-se uma boa escolha para quem precisa de um carro econômico.

Pacotes Opcionais do Argo Trekking 2026

Para quem quer um pouco mais de conforto e sofisticação, a Fiat oferece um pacote opcional chamado Top, que custa R$ 3.090. Esse pacote inclui ar-condicionado digital, chave presencial keyless, além de bancos e volante revestidos em couro ecológico, aumentando a sensação de requinte no interior do veículo.

Além dos opcionais, o modelo mantém suas características de design aventureiro, como a altura livre do solo, os pneus mistos e o rack de teto. Com todos os opcionais, o preço pode chegar a R$ 112.090, refletindo a personalização e estilo adicionais. O Argo Trekking também disponibiliza cores exclusivas, como Vermelho Montecarlo e Cinza Silverstone, proporcionando ao motorista a oportunidade de personalizar ainda mais seu carro.

Mudanças e Benefícios do IPI para o Argo Trekking 2026

Recentemente, mudanças nas regras do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no Brasil trouxeram vantagens para veículos como o Fiat Argo Trekking 2026. Os modelos produzidos localmente, com baixas emissões de CO₂, podem ter isenção completa do imposto, resultando em descontos significativos. Para pessoas com deficiência (PcD), isso significa que o preço da versão automática pode ser reduzido para cerca de R$ 80.538,64, um desconto de mais de R$ 22.000.

Essas mudanças também permitiram a volta da opção de câmbio manual, atendendo a motoristas que preferem uma condução mais envolvente. Assim, a Fiat reforça a competitividade do modelo, oferecendo um preço acessível e versatilidade no mercado, especialmente em comparação com concorrentes como Volkswagen Tera e Renault Kardian.

Por Que Escolher o Fiat Argo Trekking 2026?

O Fiat Argo Trekking 2026 é uma combinação de estilo, tecnologia e economia, adequado tanto para motoristas urbanos quanto para aqueles que desejam pequenas aventuras fora da cidade. Ele inclui conectividade moderna, como espelhamento sem fio, e itens de segurança, como controle de estabilidade e airbag frontal, garantindo uma condução segura e confortável. Com a suspensão elevada e pneus mistos, o veículo se adapta a diferentes tipos de terreno.

Apesar de um preço que aproxima o modelo dos SUVs compactos, como o Fiat Pulse, o Argo Trekking destaca-se pela agilidade na cidade e pelos custos operacionais reduzidos. Para quem busca um hatch compacto que une robustez, design aventureiro e tecnologia acessível, o Argo Trekking é uma opção atrativa para o mercado brasileiro em 2025.